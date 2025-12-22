Жители Бурятии могут сообщить о доступности записи к врачу

Народный Фронт проводит опрос пациентов, в ходе которого участники смогут предоставить информацию о доступности записи к врачу, о том, как часто приходится ждать в очереди в поликлинике, о наличии терапевтов и узких специалистов, а также о трудностях с получением лекарств, опыте прохождения диспансеризации и получения помощи в передвижном медицинском комплексе.

Опрос проводится анонимно, однако при желании респондент сможет оставить свои контактные данные в соответствующих разделах опроса.

Просим Вас помочь Народному Фронту в мониторинге и принять участие в опросе по указанной теме.

Ссылка: https://nk.onf.ru/surveys/ZDRAV