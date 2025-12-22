В Бурятии открыли ледовую переправу в микрорайоне Мостовой длиной 400 метров. Благодаря этому местные жители могут сократить путь до Улан-Удэ с 110 до 36 километров.

«Для обеспечения безопасности жителей мкрн Мостовой переправа сократит время прибытия экстренных служб. Кроме того, в зимнее время здесь курсируют автобусы малой вместимости», - отметил начальник МКУ «Безопасный город» Олег Лухнев.

С начала декабря комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности проводит постоянный мониторинг толщины льда, которая на сегодняшний день является безопасной. На переправе установили соответствующие предупреждающие знаки и сигнальные вешки.