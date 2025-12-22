Общество 22.12.2025 в 15:27
В Бурятии ущерб от «Бурятпроектреставрации» достиг 750 млн рублей
Такую сумму компания должна вернуть в бюджет, но это едва ли случится
Текст: Андрей Константинов
Управление капитального строительства правительства Бурятии (УКС) выиграло очередной иск к скандально известной «Бурятпроектреставрации». Согласно решению Арбитражного суда, с компании в пользу истца взыскали сразу 213 миллионов рублей.
Недавно УКС через суд взыскал с «Бурятпроектреставрации» почти 72 миллиона рублей за поставку оборудования в театр кукол «Ульгэр». Это оборудование так и не было поставлено, а полученный за него аванс исчез.
18 декабря Управление капстроительства выиграло еще одну тяжбу с компанией. В деле шла речь все о том же кукольном театре, но на этот раз о его реконструкции.
Как следует из материалов дела, по контракту № 4ГК-2022 на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции театра подрядчик получил аванс в размере 90% от его стоимости – 189 миллионов рублей.
«Как указал истец и не опроверг ответчик, по состоянию на дату расторжения контракта генподрядчик так и не приступил к работе», - констатируется в судебном решении.
В итоге суд обязал компанию вернуть полученный аванс в бюджет, а также начислил ей пени и штраф. Всего получилось более 213 миллионов рублей.
Отметим, сейчас в суде рассматривается еще один иск УКСа к «Бурятпроектреставрации». В нем Управление капстроительства требует взыскать с компании свыше 11 миллионов рублей ущерба. И речь в деле опять идет все о том же многострадальном «Ульгэре».
Напомним, в конце лета администрация Кяхтинского района взыскала с «Бурятпроектреставрации» почти 470 млн рублей. Компания получила по контракту на строительство Дома культуры в Кяхте аванс в размере 998 млн рублей. По работы подрядчик выполнил всего на 500 млн «с хвостиком».
Таким образом, если посчитать все выигранные иски, «Бурятпроектреставрация» должна вернуть в бюджет в общей сложности свыше 750 миллионов рублей. Но это уже едва ли произойдет. Как сообщал ранее «Номер один», компанию признали банкротом, а в отношении ее директора Жамсарана Батуева возбуждены уголовные дела. К слову, фигурантом уголовных дел стал и бывший начальник УКСа Анатолий Урбанов, при котором фирме и выдавались столь щедрые авансы.
