Общество 22.12.2025 в 15:27

В Бурятии ущерб от «Бурятпроектреставрации» достиг 750 млн рублей

Такую сумму компания должна вернуть в бюджет, но это едва ли случится
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ущерб от «Бурятпроектреставрации» достиг 750 млн рублей
Фото: Минстрой Бурятии
Управление капитального строительства правительства Бурятии (УКС) выиграло очередной иск к скандально известной «Бурятпроектреставрации». Согласно решению Арбитражного суда, с компании в пользу истца взыскали сразу 213 миллионов рублей.

Недавно УКС через суд взыскал с «Бурятпроектреставрации» почти 72 миллиона рублей за поставку оборудования в театр кукол «Ульгэр». Это оборудование так и не было поставлено, а полученный за него аванс исчез.

18 декабря Управление капстроительства выиграло еще одну тяжбу с компанией. В деле шла речь все о том же кукольном театре, но на этот раз о его реконструкции. 

Как следует из материалов дела, по контракту № 4ГК-2022 на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции театра подрядчик получил аванс в размере 90% от его стоимости – 189 миллионов рублей. 

«Как указал истец и не опроверг ответчик, по состоянию на дату расторжения контракта генподрядчик так и не приступил к работе», - констатируется в судебном решении.

В итоге суд обязал компанию вернуть полученный аванс в бюджет, а также начислил ей пени и штраф. Всего получилось более 213 миллионов рублей.

Отметим, сейчас в суде рассматривается еще один иск УКСа к «Бурятпроектреставрации». В нем Управление капстроительства требует взыскать с компании свыше 11 миллионов рублей ущерба. И речь в деле опять идет все о том же многострадальном «Ульгэре». 

Напомним, в конце лета администрация Кяхтинского района взыскала с «Бурятпроектреставрации» почти 470 млн рублей. Компания получила по контракту на строительство Дома культуры в Кяхте аванс в размере 998 млн рублей. По работы подрядчик выполнил всего на 500 млн «с хвостиком».

Таким образом, если посчитать все выигранные иски, «Бурятпроектреставрация» должна вернуть в бюджет в общей сложности свыше 750 миллионов рублей. Но это уже едва ли произойдет. Как сообщал ранее «Номер один», компанию признали банкротом, а в отношении ее директора Жамсарана Батуева возбуждены уголовные дела. К слову, фигурантом уголовных дел стал и бывший начальник УКСа Анатолий Урбанов, при котором фирме и выдавались столь щедрые авансы.
Теги
строительство ущерб

Все новости

Хвастовство оставило жительницу Бурятии без драгоценностей
22.12.2025 в 16:03
Супругов из Бурятии поздравили с золотой свадьбой
22.12.2025 в 15:38
В Бурятии ущерб от «Бурятпроектреставрации» достиг 750 млн рублей
22.12.2025 в 15:27
Улан-Удэнский горсовет поздравил энергетиков
22.12.2025 в 15:18
В Бурятии открыли ледовую переправу в микрорайоне Мостовой
22.12.2025 в 15:08
Жители Бурятии могут сообщить о доступности записи к врачу
22.12.2025 в 14:44
На трассе в Бурятии погиб водитель микроавтобуса
22.12.2025 в 14:35
«Обещали подиум и тысячи долларов, а в итоге отняли паспорт»
22.12.2025 в 14:27
В Улан-Удэ водителя сильно занесло на Ботанической
22.12.2025 в 13:57
В Улан-Удэ полиция не дала мужчине улететь в Иркутск
22.12.2025 в 13:35
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Хвастовство оставило жительницу Бурятии без драгоценностей
Женщину обчистила пришедшая в гости знакомая
22.12.2025 в 16:03
Супругов из Бурятии поздравили с золотой свадьбой
Их брак длится уже 50 лет
22.12.2025 в 15:38
В Бурятии открыли ледовую переправу в микрорайоне Мостовой
Толщина льда на сегодняшний день является безопасной
22.12.2025 в 15:08
Жители Бурятии могут сообщить о доступности записи к врачу
Народный фронт проводит опрос пациентов
22.12.2025 в 14:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru