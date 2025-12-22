Общество 22.12.2025 в 15:38

Супругов из Бурятии поздравили с золотой свадьбой

Их брак длится уже 50 лет
Текст: Елена Кокорина
Супругов из Бурятии поздравили с золотой свадьбой

Накануне супружеская чета Богдановых, проживающая в районе Бурятии, отметила золотую свадьбу. 50-летие их супружеской жизни пришлось на 85-летний юбилей со дня образования Прибайкальского района, отметили в местном отделении ЗАГСа.

- За прошедшие годы Виктор Иванович и Татьяна Николаевна вместе пережили немало испытаний, но несмотря ни на что их союз остался крепким и нерушимым. Любовь, забота, терпение и умение идти навстречу друг другу стали незаменимыми спутниками их брака. По традиции, супруги Богдановы поставили подписи в Почетной книге «золотых» юбиляров супружеской жизни, - сообщили в Прибайкальском районном отделе Управления ЗАГС Республики Бурятия.

Супруги активно принимают участие в жизни района: не пропускают спартакиады пенсионеров, Виктор Иванович занимается гирями, а Татьяна Николаевна не только увлекается спортом, но и поет в местной группе «Мелодия».

В торжественной обстановке юбиляров поздравили с праздником дети, внуки, глава Прибайкальского района и представители некоторых организаций.

