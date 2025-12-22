Общество 22.12.2025 в 16:03

Хвастовство оставило жительницу Бурятии без драгоценностей

Женщину обчистила пришедшая в гости знакомая
Текст: Карина Перова
Хвастовство оставило жительницу Бурятии без драгоценностей
Фото: freepik.com

В Бурятии 46-летняя жительница Гусиноозерска лишилась золотых украшений после желания ими похвастаться. У нее стащили серьги, цепочку и кулон почти на 120 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию 19 декабря.

Следователи выяснили, что поздно вечером 3 декабря к горожанке пришла её знакомая с малолетней дочерью. Та попросилась переночевать, пояснив, что у неё произошел конфликт с сожителем.

Утром следующего дня женщины начали употреблять спиртные напитки. Во время застолья хозяйка дома похвасталась своими ювелирными изделиями, после чего убрала украшения в коробочку и оставила на стеллаже в зале. Затем все вернулись на кухню и продолжили распитие алкоголя.

Позднее гостья вышла в зал, чтобы поговорить по телефону. Там она заметила коробочку с ювелиркой, которые ей очень понравились. Женщина спрятала драгоценности в карман и вернулась на кухню. После потерпевшая ушла спать, а злоумышленница вместе с дочерью покинула дом.

На следующий день женщина сдала похищенные украшения в ломбард. Вырученные деньги она потратила на покупку алкоголя, после чего уехала из города к родственникам.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее не судимую 33-летнюю подозреваемую. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии. 


Теги
кража МВД

Хвастовство оставило жительницу Бурятии без драгоценностей
22.12.2025 в 16:03
