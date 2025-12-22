Общество 22.12.2025 в 16:37

Депутат из Бурятии подготовил подарки для онкобольных детей

Максим Бувалин продолжает добрую акцию с Анной Зверевой
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Максима Бувалина

Депутат Народного Хурала Бурятии Максим Бувалин и активистка Анна Зверева подготовили подарки для онкобольных детей. Для них это традиционная акция.

В нынешнем году благотворители порадуют 55 ребят – от 4 месяцев до 19 лет.

«Традиционно закупаю новогодние подарки для детей, борющихся с раком, чтобы как-то скрасить их будни, заполненные нелёгким лечением. Они – настоящие бойцы. Желаю всем ребятишкам скорейшего выздоровления и сил», - прокомментировал народный избранник.

благотворительность

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

