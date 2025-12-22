За выходные с улиц Улан-Удэ вывезли более 5 тысяч кубов снега

В прошедшие выходные коммунальщикам города пришлось круглосуточно работать, чтобы очистить дороги от снега. Напомним, что в прошлый четверг в Улан-Удэ выпало около месячной нормы осадков и был введен режим повышенной готовности.

С помощью четырех грейдеров и пяти тракторов-щеток было очищено большое автомобильное кольцо – Ботаническая, Элеватор, Бабушкина, Терешковой, пр. Строителей и пр. Автомобилистов. После этого началась работа по уборке снега сдвинутого техникой к краю проезжей части.

- Основные работы с участием комплексов снегоуборки идут в вечернее и ночное время. С 6 утра на службу независимо от погодных условий выходят уборщики, - отметил директор комбината Игорь Мункуев.

Фото: КБУ