Общество 22.12.2025 в 16:59
За выходные с улиц Улан-Удэ вывезли более 5 тысяч кубов снега
Коммунальщики работали круглосуточно
Текст: Елена Кокорина
В прошедшие выходные коммунальщикам города пришлось круглосуточно работать, чтобы очистить дороги от снега. Напомним, что в прошлый четверг в Улан-Удэ выпало около месячной нормы осадков и был введен режим повышенной готовности.
С помощью четырех грейдеров и пяти тракторов-щеток было очищено большое автомобильное кольцо – Ботаническая, Элеватор, Бабушкина, Терешковой, пр. Строителей и пр. Автомобилистов. После этого началась работа по уборке снега сдвинутого техникой к краю проезжей части.
- Основные работы с участием комплексов снегоуборки идут в вечернее и ночное время. С 6 утра на службу независимо от погодных условий выходят уборщики, - отметил директор комбината Игорь Мункуев.
Фото: КБУ
Тегиснег