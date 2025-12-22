В Улан-Удэ водителей просят пропускать трамваи

Жителей Улан-Удэ просят пропускать трамваи на улице Гагарина и не создавать вагонам негабарит на Спутнике (расстояние должно быть 60 см от рельсов).

Как отметили в МУП «Управление трамвая», из-за предновогодних пробок трамваи опаздывают, особенно время простоев увеличивается в вечернее время.

«Помните, что вас в машине не больше 5 человек, а в трамвае пассажиров много. Не надо лезть перед трамваем, если не хотите перед Новым годом еще и ремонтом машины заниматься. Помните, что пути скользкие, заснеженные, трамвай тащит юзом», - прокомментировали на предприятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что Мерседес без номеров протаранил «Львенка» на улице Гагарина. Из-за аварии трамваи простаивали 20 минут.