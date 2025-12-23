Общество 23.12.2025 в 09:41

В Союз овцеводов Бурятии подали 11 заявок

Председателем стал опытный аграрий Жаргал-Даба Батуев
Текст: Карина Перова
В Союз овцеводов Бурятии подали 11 заявок
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии 11 хозяйств подали заявки на вступление в Союз овцеводов. Это объединение уже официально утвердили. Председателем единогласно избран Жаргал-Даба Батуев, который руководил крупным колхозом, работал на посту главы Джидинского района и министра сельского хозяйства республики.

«Перед нами не стоит задача сразу ставить грандиозные цели. На первом этапе главное сохранить тех, кто уже есть в отрасли, не потерять текущих овцеводов. Поэтому работа Союза должна быть максимально практической, чтобы каждое хозяйство чувствовало стабильность и видело смысл работать дальше», - сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства РБ Амгалан Дармаев.

Подчеркивается, что союз станет драйвером развития отрасли, конструктивным советником при разработке госпрограмм. Участники определят план работы на два года, расставят приоритеты. На совещании фермеры обсудили волнующие темы. Главным вопросом в овцеводстве остается сбыт шерсти, в особенности грубошерстной. Директор ООО «Шибиртуй» из Бичурского района Доржи Цыренов заявил, что ему некуда деть около пяти тонн шерсти.

Однако на встрече нашлись представители перерабатывающих предприятий, которые готовы закупать сырье в больших объемах, открыть в районах пункты приема шерсти, а также предлагают ученым Бурятии исследовать эффективность их удобрений из шерсти на бурятских почвах. Например, компания ООО «Экоферти» из Новосибирска запустила линию по производству удобрений из немытой шерсти. В 2026 году предприятию потребуется около 2 тысяч тонн сырья, а в перспективе увеличение до 8 тысяч тонн.

Трикотажная фабрика «Ажуртекс» работает лишь на 30% мощности из-за нехватки качественного мытого сырья и планирует строительство собственной мойки шерсти. Такая мойка позволит увеличить объемы и начать производство аппаратной пряжи даже из грубошерстного сырья.

СПОК «Темник» занимается переработкой шерсти в войлок и готов увеличивать объем выпускаемой продукции в 1,5-2 раза. Сейчас предприятие завозит мытую шерсть из Забайкальского края, но при условии запуска моечного комплекса, будет радо перекрыться собственной бурятской шерстью.

Также овцеводы затронули вопрос обеспечения стабильного и выгодного сбыта баранины. Сегодня на базе Фонда поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации уже отрабатывается механизм оптовых закупок баранины для ее дальнейшей реализации.

Также в повестку вошли вопросы упрощения получения субсидий, решения проблемы высокой стоимости подключения электроэнергии на отдаленных стоянках и помощь в проработке возможности ограждения пастбищ.

союз овцеводов сельское хозяйство

