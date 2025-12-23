Общество 23.12.2025 в 10:02

В Бурятии будут судить вымогателя из Тюменской области

Он с приятелем потребовали деньги с пассажира поезда
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии будут судить вымогателя из Тюменской области
Фото: архив «Номер один»

В Северобайкальском городском суде в Бурятии будут рассматривать уголовное дело о вымогательстве в пассажирском поезде. Инцидент произошел в ноябре.

Двое мужчин, один из которых 27-летний житель Тюменской области, познакомились с 33-летним попутчиком из Красноярского края, возвращающимся домой с вахты. Узнав, что красноярец при деньгах, они избили его и потребовали с пострадавшего 80 тысяч рублей.

Транспортные полицейские сняли вымогателей с поезда на станции Кунерма и доставили в Северобайкальский ЛО МВД России на транспорте. Мужчины сознались в содеянном. Следователь линейного отдела завел на них уголовное дело.

Один из обвиняемых в ходе следствия заключил контакт и убыл в зону проведения СВО. Его 27-летний подельник предстанет перед судом.

Теги
вымогательство поезд

Все новости

На севере Бурятии на трассу вышла наледь
23.12.2025 в 10:20
В Бурятии будут судить вымогателя из Тюменской области
23.12.2025 в 10:02
Пенсионерка из Бурятии отдала мошенникам миллион рублей
23.12.2025 в 09:59
В Союз овцеводов Бурятии подали 11 заявок
23.12.2025 в 09:41
В Улан-Удэ изъяли груду контрафакта в гипермаркете
23.12.2025 в 09:20
Изменение условий по выданным кредитам
23.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 22 декабря 2025 года
23.12.2025 в 07:01
Житель Бурятии забил свою пожилую мать кулаками и бросил на полу
22.12.2025 в 17:58
В Улан-Удэ водителей просят пропускать трамваи
22.12.2025 в 17:16
На открытии новогодней елки в Улан-Удэ выступит оркестр Дедов Морозов
22.12.2025 в 17:12
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Пенсионерка из Бурятии отдала мошенникам миллион рублей
Она копила их вместе с супругом долгие годы
23.12.2025 в 09:59
В Союз овцеводов Бурятии подали 11 заявок
Председателем стал опытный аграрий Жаргал-Даба Батуев
23.12.2025 в 09:41
Изменение условий по выданным кредитам
Что важно знать?
23.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 22 декабря 2025 года
Расклад по знакам зодиака
23.12.2025 в 07:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru