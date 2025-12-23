В Бурятии будут судить вымогателя из Тюменской области

В Северобайкальском городском суде в Бурятии будут рассматривать уголовное дело о вымогательстве в пассажирском поезде. Инцидент произошел в ноябре.

Двое мужчин, один из которых 27-летний житель Тюменской области, познакомились с 33-летним попутчиком из Красноярского края, возвращающимся домой с вахты. Узнав, что красноярец при деньгах, они избили его и потребовали с пострадавшего 80 тысяч рублей.

Транспортные полицейские сняли вымогателей с поезда на станции Кунерма и доставили в Северобайкальский ЛО МВД России на транспорте. Мужчины сознались в содеянном. Следователь линейного отдела завел на них уголовное дело.

Один из обвиняемых в ходе следствия заключил контакт и убыл в зону проведения СВО. Его 27-летний подельник предстанет перед судом.