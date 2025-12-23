Пенсионерка из Бурятии отдала мошенникам миллион рублей
Пенсионерка из Заиграевского района Бурятии стала очередной жертвой мошенников и перевела им свыше миллиона рублей, которые долгие годы копила вместе со своим супругом. Пожилая женщина хотела приумножить свои сбережения, и аферисты обрабатывали ее целых три месяца под маской представителей финансовой биржи.
22 декабря она обратилась в полицию.
- С 15 октября по 11 декабря под предлогом легального заработка на финансовой бирже мошенники похитили у неё 1 163 500 рублей.
Объявление о получении дохода она увидела в соцсетях и перейдя по ссылке, зарегистрировалась, указав свои паспортные данные и номер мобильного телефона. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся трейдером и сотрудником крупной компании, и предложил установить специальное приложение для работы на бирже, рассказали в полиции республики.
После установки приложения пенсионерку добавили в чат «кураторов», которые сопровождали её на всех этапах взаимодействия с якобы инвестиционной платформой. Несколько дней мошенники убеждали ее в выгодности «инвестиций» и настойчиво требовали вносить деньги. В итоге, за три месяца она совершила несколько десятков переводов на сумму свыше миллиона рублей. Деньги уходили через различные платёжные системы и непроверенные финансовые структуры, в том числе за пределы страны.
- 13 ноября на счёт заявительницы поступило 48 тысяч рублей, которые мошенники выдали за «дивиденды», однако когда основные сбережения были исчерпаны, мошенники заявили, что для вывода «прибыли» необходимо пополнить счёт. Женщина обратилась к супругу, который перевёл ей часть семейных накоплений. Эти средства также были отправлены аферистам.
Только 11 декабря, исчерпав все ресурсы, заявительница осознала, что стала жертвой мошенничества, и прекратила общение с преступниками, - добавили в МВД РБ.
Фото: loon.site