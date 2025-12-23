Общество 23.12.2025 в 09:59

Пенсионерка из Бурятии отдала мошенникам миллион рублей

Она копила их вместе с супругом долгие годы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Пенсионерка из Бурятии отдала мошенникам миллион рублей

Пенсионерка из Заиграевского района Бурятии стала очередной жертвой мошенников и перевела им свыше миллиона рублей, которые долгие годы копила вместе со своим супругом. Пожилая женщина хотела приумножить свои сбережения, и аферисты обрабатывали ее целых три месяца под маской представителей финансовой биржи.

22 декабря она обратилась в полицию.

- С 15 октября по 11 декабря под предлогом легального заработка на финансовой бирже мошенники похитили у неё 1 163 500 рублей.
Объявление о получении дохода она увидела в соцсетях и перейдя по ссылке, зарегистрировалась, указав свои паспортные данные и номер мобильного телефона. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся трейдером и сотрудником крупной компании, и предложил установить специальное приложение для работы на бирже, рассказали в полиции республики.


После установки приложения пенсионерку добавили в чат «кураторов», которые сопровождали её на всех этапах взаимодействия с якобы инвестиционной платформой. Несколько дней мошенники убеждали ее в выгодности «инвестиций» и настойчиво требовали вносить деньги. В итоге, за три месяца она совершила несколько десятков переводов на сумму свыше миллиона рублей. Деньги уходили через различные платёжные системы и непроверенные финансовые структуры, в том числе за пределы страны.


- 13 ноября на счёт заявительницы поступило 48 тысяч рублей, которые мошенники выдали за «дивиденды», однако когда основные сбережения были исчерпаны, мошенники заявили, что для вывода «прибыли» необходимо пополнить счёт. Женщина обратилась к супругу, который перевёл ей часть семейных накоплений. Эти средства также были отправлены аферистам.
Только 11 декабря, исчерпав все ресурсы, заявительница осознала, что стала жертвой мошенничества, и прекратила общение с преступниками, - добавили в МВД РБ.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

На севере Бурятии на трассу вышла наледь
23.12.2025 в 10:20
В Бурятии будут судить вымогателя из Тюменской области
23.12.2025 в 10:02
Пенсионерка из Бурятии отдала мошенникам миллион рублей
23.12.2025 в 09:59
В Союз овцеводов Бурятии подали 11 заявок
23.12.2025 в 09:41
В Улан-Удэ изъяли груду контрафакта в гипермаркете
23.12.2025 в 09:20
Изменение условий по выданным кредитам
23.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 22 декабря 2025 года
23.12.2025 в 07:01
Житель Бурятии забил свою пожилую мать кулаками и бросил на полу
22.12.2025 в 17:58
В Улан-Удэ водителей просят пропускать трамваи
22.12.2025 в 17:16
На открытии новогодней елки в Улан-Удэ выступит оркестр Дедов Морозов
22.12.2025 в 17:12
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Бурятии будут судить вымогателя из Тюменской области
Он с приятелем потребовали деньги с пассажира поезда
23.12.2025 в 10:02
В Союз овцеводов Бурятии подали 11 заявок
Председателем стал опытный аграрий Жаргал-Даба Батуев
23.12.2025 в 09:41
Изменение условий по выданным кредитам
Что важно знать?
23.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 22 декабря 2025 года
Расклад по знакам зодиака
23.12.2025 в 07:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru