В Улан-Удэ родился мальчик весом чуть больше килограмма

В Улан-Удэ Республиканский перинатальный центр накануне опубликовал статистику родов с 15 по 21 декабря. За неделю в стенах роддома произошло 75 родоразрешений, но на свет появилось 77 малышей, потому что среди новорожденных есть две двойни.

- Мальчиков в этот период родилось 43, а девочек – 34. Самый крупный малыш – мальчик, родившийся 17 декабря. Его вес 4830 г, а рост 59 см. Самый маленький малыш – тоже мальчик, родившийся 16 декабря. Вес малышки 1160 г, а рост всего 39 см. Самым насыщенным днём стал четверг, 18 декабря. В этот день прошло 16 родов: 7 мальчиков и 10 девочек, в том числе одна двойня,- рассказали в Республиканском перинатальном центре.

