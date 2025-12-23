Общество 23.12.2025 в 10:47

Житель Бурятии «догнал» компенсацию за травму 50-летней давности

Мужчина повредил глаз из-за металлического осколка
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии «догнал» компенсацию за травму 50-летней давности
Фото: архив «Номер один»

«Справедливость восстановлена»: в Бурятии прокуратура Бичурского района помогла мужчине добиться признания производственной травмы, полученной 51 год назад, и назначения соответствующей компенсации.

В сентябре 1974 года он трудился в одном из колхозов Саратовской области. На рабочем месте пострадавший получил тяжелое повреждение – в левый глаз попал металлический осколок. Мужчине потребовалось длительное стационарное лечение. В связи с утратой 50% профессиональной трудоспособности ему назначили 3 группу инвалидности.

Пенсионер отправился прокуратуру и суд, чтобы получить материальную компенсацию. Однако ответчик – отделение Соцфонда России по Бурятии – не согласился с решением суда первой инстанции и обратился в апелляционную и кассационную инстанции.

«Суды апелляционной и кассационной инстанции с доводами прокурора согласились и оставили решение суда первой инстанции без изменения. Нарушения закона устранены, пострадавший мужчина получил единовременную выплату в размере 61,9 тыс. рублей, также ему установлены ежемесячные страховые выплаты в размере 6 тыс. рублей», - отметили в прокуратуре Бурятии.

компенсация прокуратура производственная травма

