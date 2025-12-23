Общество 23.12.2025 в 11:00

В Улан-Удэ открыли главную елку Советского района

Депутаты Горсовета поздравили местных жителей с наступающим Новым годом
Текст: Макар Захаров
«Номер один»

В Советском районе торжественно открыли новогоднюю елку. С наступающим праздником местных жителей поздравили депутаты Улан-Удэнского Горсовета Чингис Болотов, Цырен Жамсуев и Владислав Дармаев.

«Желаю всем здоровья, оптимизма и, если даже наступят холода, то чтобы мы с крепким здоровьем радовались сибирскому морозу и легко его переносили. Самое главное, чтобы у всех у нас в следующем году сбылись все те пожелания, которые мы сами себе загадали. Всем удачи и счастья! С Новым годом!» – сказал Чингис Болотов.

Депутаты подвели итоги года, отметив ключевые события. Стеклозавод, например отпраздновал 95-летие, в честь чего в парке культуры и отдыха осенью прошел большой концерт с участием звезд бурятской эстрады. Были награждены ветераны и активные жители, а также победители районных конкурсов «Фотоистория», «Лучший двор» и детского конкурса «Будущее микрорайона».

В том числе этот год был ознаменован 80-летием Победы, в рамках которого прошли патриотические выставки, концерты и уроки мужества. Также началась реализация масштабного мастер-плана, проектируется путепровод на переезде в микрорайоне и многое другое.

Следующий же год станет для нашего города по-настоящему особенным – Улан-Удэ отметит 360-летие.

«Уважаемые земляки, жители Стеклозавода! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю мира, добра и благополучия. С праздником! Ура!» – обратился к жителям Цырен Жамсуев.

Праздник продолжился большим хороводом вокруг елки, выступлениями творческих коллективов и визитом Деда Мороза со Снегурочкой.

«Поздравляю всех с открытием главной елки Советского района! С наступающим Новым годом! Желаю всем мира, добра, энергии, реализации всего задуманного в наступающем новом году» – подытожил Владислав Дармаев.

