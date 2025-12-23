Общество 23.12.2025 в 11:45
В Бурятии ресурсник «зажал» сотруднику зарплату за сверхурочную работу
Деньги мужчина догонял через суд
Текст: Карина Перова
В Муйском районе Бурятии местная ресурсоснабжающая организация не доплатила своему работнику свыше 220 тысяч рублей.
В эту сумму вошли задолженность по оплате сверхурочной работы, компенсация за задержку выплаты зарплаты и компенсация морального вреда. Деньги мужчине пришлось догонять через суд. А после – предъявить исполнительные документы в Службу судебных приставов для принудительного взыскания.
«Под контролем судебного пристава-исполнителя организация выплатила задолженность в полном объеме. Денежные средства перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - прокомментировали в УФССП по Бурятии.