В Бурятии ресурсник «зажал» сотруднику зарплату за сверхурочную работу

В Муйском районе Бурятии местная ресурсоснабжающая организация не доплатила своему работнику свыше 220 тысяч рублей.

В эту сумму вошли задолженность по оплате сверхурочной работы, компенсация за задержку выплаты зарплаты и компенсация морального вреда. Деньги мужчине пришлось догонять через суд. А после – предъявить исполнительные документы в Службу судебных приставов для принудительного взыскания.

«Под контролем судебного пристава-исполнителя организация выплатила задолженность в полном объеме. Денежные средства перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - прокомментировали в УФССП по Бурятии.