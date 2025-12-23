Общество 23.12.2025 в 11:57

Из Улан-Удэ в Красноярск эвакуировали двух младенцев с пороком сердца

Для быстрой транспортировки использовали специализированный самолет L-410
Текст: Карина Перова
Из Улан-Удэ в Красноярск эвакуировали двух младенцев с пороком сердца
Фото: архив «Номер один»

Из Детской республиканской клинической больницы Улан-Удэ эвакуировали двух месячных младенцев с врожденным пороком сердца в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска. Один из малышей находился на системе жизнеобеспечения.

Для максимально быстрой и безопасной транспортировки использовали специализированный самолет L-410. Эвакуацию проводили в сопровождении специализированной бригады в составе врача реаниматолога и медицинской сестры Территориального центра медицины катастроф Бурятии, готовой к оказанию помощи в условиях полета.

«Медицинская эвакуация прошла в штатном режиме, без осложнений. Критическое время в пути было минимизировано. Оба маленьких пациента, благополучно доставлены в Красноярск для проведения необходимого оперативного лечения», - отметили в ТЦМК РБ.

Теги
эвакуация ТЦМК

