Общество 31.12.2025 в 09:35

Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Новым годом

Уважаемые жители Республики Бурятия! От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю Вас с Новым 2026 годом!
A- A+
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Новым годом
Фото: Хурал Бурятии
Ожидание праздника Нового года объединяет людей, это хороший повод делиться друг с другом теплом, добротой, надеждой и верой в светлое будущее. Уходящий год для нашей республики и страны в целом был непростым, но вместе мы преодолевали сложности, укрепляли нашу общность и единство. 2025 год многим дал возможность проявить свой высокий профессионализм, сделать добрые дела, сплотил общим стремлением принести пользу нашей стране. Каждый из нас осознает личную причастность к судьбе родной Бурятии и нашей Родины - России. У нас одна цель – делать все возможное, чтобы качество жизни народа в республике повышалось и стало достойным. 

Особые слова поздравлений и пожеланий адресуем участникам специальной военной операции и их семьям. Наши воины достойно исполняют воинский долг, защищают интересы нашего государства, проявляют истинный патриотизм, героизм и любовь к Родине. Их мужество, отвага вызывают большую гордость и восхищение и служат примером для молодого поколения, как нужно любить свое Отечество и защищать его от всяких посягательств. Наши земляки, сплотившись, вносят значительный вклад в приближение Победы, которую мы все очень ждём! Благодарю всех за большую волонтерскую работу и благотворительность! 

Уважаемые земляки! Пусть всё хорошее, что удалось сделать в 2025-м, приумножится в Новом году, а мечты и устремления менять жизнь к лучшему помогут реализовать намеченные планы! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, стабильного роста и развития, успехов во всех делах, мира и спокойствия! 

Эрхим хүндэтэ нютагаархид! 2025 он үйлэ хэрэгүүдээр баян байгаа. Манай сэрэгшэд тусхай операцида эрэлхэг зоригтойгоор хабаадана, баатаршалга харуулна, Эсэгэ ороноо хамгаална. Буряад ороной ажаhуугшад булта нэгэдээд, сэрэгшэдтэ ехээр туhална. Бултанда баяр хургэнэб! 

Хүндэтэ нютагаархид! Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнуудай ба өөрынгөө зүгhөө үнэн зүрхэнhөө таанадаа шэнэ жэлээр хани халуунаар амаршалнаб! Ажалдаа, hуралсалдаа амжалтатай ябагты! Элүүр мэндэ, ута наhатай, удаан жаргалтай, буян хэшэгтэй, амгалан тайбан ажаhуухыетнай хүсэнэб. 

Шэнэ жэлээр! С Новым годом! 

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
Теги
поздравление

Все новости

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравил жителей столицы Бурятии с Новым годом
31.12.2025 в 10:47
В Улан-Удэ конкуренты перегородили вход в магазин «Все для праздника»
31.12.2025 в 10:33
Гороскоп для жителей Бурятии на 31 декабря 2025 года
31.12.2025 в 10:02
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Новым годом
31.12.2025 в 09:35
Количество сим-карт на одного человека
31.12.2025 в 09:00
Гороскоп на 2026 год Лошади
31.12.2025 в 08:00
В заказнике Бурятии животным скормили «лошадь»
30.12.2025 в 17:14
Жителей Улан-Удэ просят не терзать электросети в праздники
30.12.2025 в 16:00
В Бурятии запатентовали пресс-форму для производства винтов БПЛА
30.12.2025 в 15:36
Экономика Бурятии будет опираться на трансферт
30.12.2025 в 15:24
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравил жителей столицы Бурятии с Новым годом
От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов сердечно поздравляю вас с Новым 2026 годом!
31.12.2025 в 10:47
В Улан-Удэ конкуренты перегородили вход в магазин «Все для праздника»
«Разборки» в стиле 90-х возвращаются
31.12.2025 в 10:33
Гороскоп для жителей Бурятии на 31 декабря 2025 года
Расклад по знакам зодиака
31.12.2025 в 10:02
Количество сим-карт на одного человека
Сколько можно оформить?
31.12.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru