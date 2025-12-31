Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Новым годом

Ожидание праздника Нового года объединяет людей, это хороший повод делиться друг с другом теплом, добротой, надеждой и верой в светлое будущее. Уходящий год для нашей республики и страны в целом был непростым, но вместе мы преодолевали сложности, укрепляли нашу общность и единство. 2025 год многим дал возможность проявить свой высокий профессионализм, сделать добрые дела, сплотил общим стремлением принести пользу нашей стране. Каждый из нас осознает личную причастность к судьбе родной Бурятии и нашей Родины - России. У нас одна цель – делать все возможное, чтобы качество жизни народа в республике повышалось и стало достойным.Особые слова поздравлений и пожеланий адресуем участникам специальной военной операции и их семьям. Наши воины достойно исполняют воинский долг, защищают интересы нашего государства, проявляют истинный патриотизм, героизм и любовь к Родине. Их мужество, отвага вызывают большую гордость и восхищение и служат примером для молодого поколения, как нужно любить свое Отечество и защищать его от всяких посягательств. Наши земляки, сплотившись, вносят значительный вклад в приближение Победы, которую мы все очень ждём! Благодарю всех за большую волонтерскую работу и благотворительность!Уважаемые земляки! Пусть всё хорошее, что удалось сделать в 2025-м, приумножится в Новом году, а мечты и устремления менять жизнь к лучшему помогут реализовать намеченные планы! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, стабильного роста и развития, успехов во всех делах, мира и спокойствия!Эрхим хүндэтэ нютагаархид! 2025 он үйлэ хэрэгүүдээр баян байгаа. Манай сэрэгшэд тусхай операцида эрэлхэг зоригтойгоор хабаадана, баатаршалга харуулна, Эсэгэ ороноо хамгаална. Буряад ороной ажаhуугшад булта нэгэдээд, сэрэгшэдтэ ехээр туhална. Бултанда баяр хургэнэб!Хүндэтэ нютагаархид! Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнуудай ба өөрынгөө зүгhөө үнэн зүрхэнhөө таанадаа шэнэ жэлээр хани халуунаар амаршалнаб! Ажалдаа, hуралсалдаа амжалтатай ябагты! Элүүр мэндэ, ута наhатай, удаан жаргалтай, буян хэшэгтэй, амгалан тайбан ажаhуухыетнай хүсэнэб.Шэнэ жэлээр! С Новым годом!