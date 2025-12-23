Общество 23.12.2025 в 13:07

Улан-удэнку отправили на обязательные работы за подпольное казино

Женщина организовала нелегальное заведение в подвале на Жердева

Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

В Октябрьском райсуде Улан-Удэ вынесли приговор женщине, организовавшей подпольное казино (по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Она арендовала нежилое подвальное помещение в доме по улице Жердева и в мае устроила там азартные игры.

Но заведение продержалось недолго – уже в июле правоохранители пресекли его деятельность. Горожанка получила не менее 100 тысяч рублей нелегального дохода. Однако эти средства, а также системные блоки, мониторы, компьютерные мыши конфисковали в собственность государства.

«Судом с учетом мнения государственного обвинителя женщине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 190 часов», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что к обязательным работам также приговорили организатора нелегального игорного клуба. 

