Улан-удэнку отправили на обязательные работы за подпольное казино

В Октябрьском райсуде Улан-Удэ вынесли приговор женщине, организовавшей подпольное казино (по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Она арендовала нежилое подвальное помещение в доме по улице Жердева и в мае устроила там азартные игры.

Но заведение продержалось недолго – уже в июле правоохранители пресекли его деятельность. Горожанка получила не менее 100 тысяч рублей нелегального дохода. Однако эти средства, а также системные блоки, мониторы, компьютерные мыши конфисковали в собственность государства.

«Судом с учетом мнения государственного обвинителя женщине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 190 часов», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что к обязательным работам также приговорили организатора нелегального игорного клуба.