Главе района в Бурятии внесли представление после паводка в селе

В Бурятии сотрудники прокуратуры Прибайкальского района встретились с жителями села Кика, чьи дома пострадали из-за вышедшей из берегов реки. Все произошло из-за перепадов температуры и снегопада. Подтопило шесть жилых домов, также зафиксирована гибель домашнего скота. Ранее в селе вводили режим повышенной готовности.

Сотрудники органов местного самоуправления обследовали подтопленные участки, составили акты об убытках для решения вопроса об их компенсации. Районный прокурор разъяснил владельцам недвижимости порядок возмещения причиненного ущерба.

Также было объявлено предостережение главе района Николаю Коновалову. Ему указали на необходимость своевременного проведения мероприятий по оказанию содействия пострадавшим в получении единовременных выплат и восстановлению объектов транспортной инфраструктуры на дорогах местного значения.

«Органы прокуратуры контролируют оказание пострадавшим от паводка гражданам помощи», заключили в надзорном ведомстве.