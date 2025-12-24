Общество 24.12.2025 в 10:00

Главе района в Бурятии внесли представление после паводка в селе

В Кике подтопило дома и погиб скот
A- A+
Текст: Карина Перова
Главе района в Бурятии внесли представление после паводка в селе
Фото: прокуратура Бурятии

В Бурятии сотрудники прокуратуры Прибайкальского района встретились с жителями села Кика, чьи дома пострадали из-за вышедшей из берегов реки. Все произошло из-за перепадов температуры и снегопада. Подтопило шесть жилых домов, также зафиксирована гибель домашнего скота. Ранее в селе вводили режим повышенной готовности.

Сотрудники органов местного самоуправления обследовали подтопленные участки, составили акты об убытках для решения вопроса об их компенсации. Районный прокурор разъяснил владельцам недвижимости порядок возмещения причиненного ущерба.

Также было объявлено предостережение главе района Николаю Коновалову. Ему указали на необходимость своевременного проведения мероприятий по оказанию содействия пострадавшим в получении единовременных выплат и восстановлению объектов транспортной инфраструктуры на дорогах местного значения.

«Органы прокуратуры контролируют оказание пострадавшим от паводка гражданам помощи», заключили в надзорном ведомстве.

Теги
кика подтопление прокуратура паводок

Все новости

Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки
24.12.2025 в 11:01
В Улан-Удэ сбили 12-летнюю девочку
24.12.2025 в 10:15
«Байкальская лесная компания» приказала долго жить
24.12.2025 в 10:10
Участковый в Бурятии спас супружескую пару от смерти
24.12.2025 в 10:09
Главе района в Бурятии внесли представление после паводка в селе
24.12.2025 в 10:00
В Бурятии 60-летний мужчина забрал телефон 12-летней девочки
24.12.2025 в 09:38
На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд
24.12.2025 в 09:38
В Улан-Удэ 85-летняя женщина угодила под трамвай
24.12.2025 в 09:23
В Бурятии пенсии и пособия выплатят досрочно
24.12.2025 в 09:22
Земля, помощь бизнесу, гаражная амнистия
24.12.2025 в 09:08
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки
Злоумышленники использовали подменный номер
24.12.2025 в 11:01
Участковый в Бурятии спас супружескую пару от смерти
Пожилые сельчане чуть не погибли в своем доме от дыма
24.12.2025 в 10:09
В Бурятии 60-летний мужчина забрал телефон 12-летней девочки
Он планировал подарить гаджет родственнику
24.12.2025 в 09:38
На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд
Он будет курсировать по субботам
24.12.2025 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru