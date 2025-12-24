В Бурятии еравнинцы намерены восстановить оросительную систему на 900 га земель

В Еравнинском районе Бурятии намерены восстановить оросительную систему на 900 гектаров земель. Для этого предстоит привести в порядок наследие СПК «Ульдурга» – гидромелиоративную систему бывшего колхоза «Дружба».

На месте побывал зампред правительства – министр сельского хозяйства РБ Амгалан Дармаев. Ветеран местного хозяйства рассказал, что систему построили в 1993 году, она поливала около тысячи гектаров. Если орошение восстановят, то оно охватит 300 га собственных земель и еще 600 га, принадлежащих местным фермерам и владельцам ЛПХ.

Председатель СПУ «Ульдурга» Булат Будажанаев подчеркнул, что без полива в таких климатических условиях не обойтись. Проектом готов заняться «Байкалмеливодхоз». Чтобы получить финансирование, необходимо доказать эффективность разработки Минсельхозу России. Хозяйство планирует оформить земли в собственность и заняться посевом кормовых культур.

«Для всего населения пригодится. Я думаю, ничего невозможного не будет в восстановлении этого гидросооружения. И тем более под патронажем нашего Минсельхоза», - поделился Булат Будажанаев.