Общество 24.12.2025 в 13:44

В Бурятии еравнинцы намерены восстановить оросительную систему на 900 га земель

Ее построили в 1993 году
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии еравнинцы намерены восстановить оросительную систему на 900 га земель
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

В Еравнинском районе Бурятии намерены восстановить оросительную систему на 900 гектаров земель. Для этого предстоит привести в порядок наследие СПК «Ульдурга» – гидромелиоративную систему бывшего колхоза «Дружба».

На месте побывал зампред правительства – министр сельского хозяйства РБ Амгалан Дармаев. Ветеран местного хозяйства рассказал, что систему построили в 1993 году, она поливала около тысячи гектаров. Если орошение восстановят, то оно охватит 300 га собственных земель и еще 600 га, принадлежащих местным фермерам и владельцам ЛПХ.

Председатель СПУ «Ульдурга» Булат Будажанаев подчеркнул, что без полива в таких климатических условиях не обойтись. Проектом готов заняться «Байкалмеливодхоз». Чтобы получить финансирование, необходимо доказать эффективность разработки Минсельхозу России. Хозяйство планирует оформить земли в собственность и заняться посевом кормовых культур.

«Для всего населения пригодится. Я думаю, ничего невозможного не будет в восстановлении этого гидросооружения. И тем более под патронажем нашего Минсельхоза», - поделился Булат Будажанаев.

Теги
оросительная система еравна сельское хозяйство

Все новости

В Улан-Удэ заработает новый светофор на опасном участке в Энергетике
24.12.2025 в 13:53
В Бурятии еравнинцы намерены восстановить оросительную систему на 900 га земель
24.12.2025 в 13:44
В Улан-Удэ вандалы набедокурили на новой Тропе здоровья
24.12.2025 в 13:14
В Бурятии продолжают взвинчивать цены на проезд в автобусах
24.12.2025 в 12:54
«Ростелеком» организовал мастер-класс для юных фигуристов Бурятии
24.12.2025 в 12:52
На Тимлюйском цементном заводе оценили эффект участия в федеральном проекте «Производительность труда»
24.12.2025 в 12:31
Улан-удэнец заявил полицейским, что собирал коноплю для кроликов
24.12.2025 в 12:09
Жительница Бурятии надолго отправилась в колонию за пьяное ДТП
24.12.2025 в 11:47
В Бурятии лиса едва не угодила под колеса авто
24.12.2025 в 11:40
Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки
24.12.2025 в 11:01
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ заработает новый светофор на опасном участке в Энергетике
Его включат 29 декабря
24.12.2025 в 13:53
В Бурятии продолжают взвинчивать цены на проезд в автобусах
Подорожал билет до Гусиноозерска
24.12.2025 в 12:54
«Ростелеком» организовал мастер-класс для юных фигуристов Бурятии
Его провел легендарный спортсмен Артур Дмитриев
24.12.2025 в 12:52
Улан-удэнец заявил полицейским, что собирал коноплю для кроликов
Горожанина задержали на перегоне
24.12.2025 в 12:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru