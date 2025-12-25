Жительницы Бурятии стали экономить на ресницах и ноготочках

Главная особенность декабря – предпраздничный ажиотаж. Для прекрасной половины общества последний месяц в году становится пиком трат на красоту - женщины готовятся к корпоративам, новогодним праздникам и отпускам. Средние расходы вырастают на 30 - 50% по сравнению с другими месяцами. Но в последнее время спрос на услуги в бьюти-сфере снизился в среднем на 20—35%. Как утверждают аналитики, в бьюти-индустрии намечается серьезный кризис. Как обстоят дела в Улан-Удэ, выясняла редакция «Номер один».Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года упал на 20—35% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила Ляля Садыкова, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК). По ее словам, это самый убыточный декабрь за последние десять лет.Появилась новость о том, что особенно сильно пострадал спрос на наращивание ресниц и сложное окрашивание волос. Салоны потеряли до 40% своих клиентов, хотя ранее в предновогодний период мастера могли заработать несколько месячных доходов.Садыкова считает, что снижение спроса связано с уменьшением доходов россиян. Кроме того, все больше клиентов предпочитают естественный вид.Но в целом средняя российская женщина, активно готовящаяся к праздникам, в декабре тратит на красоту примерно от 10 000 до 30 000 рублей. Эта сумма часто формируется из обычных процедур, переходящих в более дорогой сегмент (например, не просто маникюр, а со сложным дизайном) и дополнительных, «праздничных» услуг (наращивание ресниц, СПА).В предновогодние дни, когда салоны красоты традиционно переживают бум бронирований, в Бурятии, как и по всей России, воцарилась непривычная тишина. Мастера маникюра, визажисты и бровисты часами ждут клиентов, которые откладывают визиты. Согласно данным Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, спрос на услуги по стране упал на 20–40%, достигнув антирекорда за последнее десятилетие. И декабрь, обычно «золотой» месяц, стал худшим за много лет.- Конечно, хочется к Новому году выглядеть красиво, как всегда. Но когда считаешь каждый рубль, понимаешь, что эти деньги можно потратить на подарки детям или отложить на черный день. В этом году ограничилась только стрижкой, от гель-лака и ресниц отказалась. Подружки тоже экономят: кто-то красится дома, кто-то идет к начинающим мастерам за меньшие деньги, — делится жительница Улан-Удэ Марина.Как уверяют ногтевые мастера, клиентки стали очень избирательны. Если раньше выбирали сложный дизайн, то сейчас просят просто однотонное покрытие подешевле. Многие возвращаются к обычным лакам, чтобы красить ногти дома. Мастера вынуждены делать больше акций, чтобы выкрутиться. Люди просто боятся тратить. Красота перестала быть обязательной статьей расходов. Ее без сожаления сокращают.- Я всегда тщательно следила за собой: раз в три недели — ресницы, раз в две недели — брови, маникюр. Это была моя базовая потребность, как поход в магазин. Сейчас с мужем оба работаем, но цены растут на все. Стали считать общий бюджет и поняли, что мои «обязательные» процедуры съедают сумму, которой хватило бы на оплату кружка для ребенка и часть коммуналки. С декабря я отказалась от наращивания, научилась сама красиво оформлять брови. Жаль, конечно, но пока так вынужденно экономим. Надеюсь, ситуация наладится, - объясняет причины отказа от походов в салоны горожанка Дарья.Эксперты объясняют ситуацию падением реальных доходов населения и общей экономической тревогой. Женщины пересматривают приоритеты, отодвигая «необязательные» траты на второй план.- Раньше в декабре запись шла на две недели вперед, клиентки хотели успеть сделать и маникюр, и ресницы, и укладку к корпоративам. Сейчас звонков мало, отмен много. Люди переносят, спрашивают про самые бюджетные варианты или просто говорят: «в следующем году». У меня работают три мастера, и мы все чувствуем спад. Выручка салона упала примерно на 30% по сравнению с прошлым декабрем, — делится наблюдениями владелица студии красоты в центре Улан-Удэ Анна.Кризис в индустрии красоты имеет волновой эффект. Снижение спроса бьет не только по самозанятым и небольшим салонам, но и по поставщикам материалов, арендодателям, обучающим центрам.- Закупки материалов сократились примерно на 40%. Мастера берут самое необходимое и в минимальных объемах, стараются использовать остатки. Новые коллекции лаков или средств для ухода сейчас мало кого интересуют, - отмечает представитель компании, поставляющей профессиональную косметику в салоны Бурятии, Ирина.Многие специалисты, особенно недавно пришедшие в профессию, думают о смене деятельности. Другие пытаются адаптироваться: вводят скидки, пакетные предложения, проводят DIY-мастер-классы (сделай сам), где учат клиенток простым процедурам для домашнего ухода.Профессиональное сообщество надеется, что спад спроса — явление временное, связанное с общей экономической адаптацией. Возможно, в будущем клиенты вернутся, но уже с изменившимися привычками: реже, но качественнее или предпочитая многофункциональные услуги.Пока же мастера в предновогодней тишине надеются, что после праздников желание быть красивыми и ухоженными снова возьмет верх над тревогой, а красота даже в непростые времена останется не роскошью, а необходимостью для душевного комфорта многих женщин.