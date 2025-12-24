Общество 24.12.2025 в 15:16

В Улан-Удэ по понедельникам будут совершать литургию на бурятском языке

Богослужения пройдут в Михайло-Архангельской церкви
Текст: Карина Перова
Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

В Улан-Удэ с 2026 года на подворье Спасо-Преображенского Посольского монастыря, Михайло-Архангельской церкви на ул. Красногвардейская, каждый понедельник будет совершаться Божественная Литургия на бурятском языке.

Первое такое богослужение состоится 5 января в 8:00. По благословению митрополита Иосифа, из Посольской обители для молитвенного поклонения верующих в подворье регулярно будут доставлять частицы мощей святых.

«Инициатива введения литургии на бурятском языке способствует сохранению и развитию этого языка в церковном богослужении, укрепляет межкультурный диалог и единство паствы, продолжает традицию миссионерской деятельности церкви в регионе», - прокомментировали в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

