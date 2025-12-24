В Улан-Удэ бросят копать в праздники

В Улан-Удэ во время новогодних выходных, с 31 декабря по 12 января, введут особый режим тишины. В этот период запрещено проводить любые земляные работы, в том числе прокладывать и реконструировать подземные инженерные коммуникации и сети.

В администрации города заявили, что это позволит минимизировать риск аварий и возможных отключений воды, тепла и электричества в праздники.

«Мы понимаем важность комфорта для каждого жителя нашего города в Новый Год. Поэтому приняли решение временно приостановить любые работы, способные вызвать дискомфорт. Мы хотим, чтобы жители могли насладиться праздничными мероприятиями спокойно и беззаботно», - прокомментировать председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.