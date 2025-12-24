Улан-удэнец оставил знакомую вдову без машины и 6 миллионов

В Улан-Удэ мошенник развел вдову, которая доверила ему продажу «Хонды», седельного тягяча и полуприцепа-фургона. Ущерб составил около 6 миллионов рублей.

Транспортные средства женщине достались по наследству от супруга. Она решила все это продать, обратившись к знакомому. Позднее горожанка узнала, что машину и прочее он реализовал третьим лицам. Однако мужчина перестал выходить на связь, оставив улан-удэнку ни с чем.

Полицейские задержали 33-летнего горожанина. Выяснилось, что мужчина заключил несколько сделок по переданным для продажи автомобилям. Часть денег он получил наличными, часть сделок в попытке легализации он провернул путем обмена транспортных средств.

Следователем установлено местонахождение всех похищенных транспортных средств, они изъяты и переданы на ответственное хранение законной владелице.

«Подозреваемый является самозанятым в сфере грузоперевозок, ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, но судимость погашена. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.