«Просят, чтобы папа вернулся»

Когда ребенок, попросивший в письме и телефон, и мир во всем мире, получает под елкой заветный гаджет, а папа действительно возвращается домой с СВО — это и есть настоящее чудо. Чудо, в которое верят и дети, и взрослые. Чудо, ради которого стоит водить хороводы вокруг елки, писать письма под елочку и верить, что добрый старец с белой бородой обязательно услышит каждую просьбу — и материальную, и духовную.





За несколько дней до боя курантов главный зимний волшебник приоткрыл завесу тайны и рассказал, о чем же чаще всего шепчут ему на ушко дети, усаживаясь на колени. Его рассказ — это не просто список подарков, а настоящий срез современной эпохи, показывающий, насколько разными могут быть желания. О сокровенных детских мечтах «Номер один» рассказал Вячеслав Похлебаев.Вячеслав стал волшебником случайно. Первая его профессия - киномеханик, вторая – фотограф. ДК «Железнодорожник» был его первым местом работы в начале 90-х.В те же трудные годы он занялся бизнесом и из-за дефолта в одну секунду потерял все - квартиру, работу, сбережения. Супруга тоже осталась без работы. Молодой паре нечего было подарить своему сыну на Новый год.Вячеслав с супругой сидели на кухне и понимали, что им не на что купить для сына даже шоколадку к празднику. Тут жена предложила попробовать стать Дедом Морозом и Снегурочкой. Они нашли костюмы и вышли на площадь Советов поздравлять людей. Договорились с фотографом. А потом отправились поздравлять детей по квартирам. И уже к вечеру заработали хорошие деньги.Сейчас самые тяжелые времена позади. Вячеслав из фотографа «дорос» до директора детского лагеря. Под его крылом оказался лагерь «Уголек» на Щучьем озере.В детстве Вячеслав сам очень сильно верил в Деда Мороза и писал ему письма. Мама работала проводником, уезжала надолго. Мальчик жил в интернате. У Деда Мороза он всегда просил, чтобы в Новый год все были дома. Эту традицию Вячеслав поддерживает теперь уже в своей семье. Новый год он всегда встречает дома.И сейчас многие дети просят у Вячеслава, когда он перевоплощается в Деда Мороза, чтобы рядом были родные.- Дети все разные. Кто-то просит самого простого и самого сложного одновременно — семейного счастья. Кто-то шепчет о папе или маме, которых не хватает каждый день. А кто-то уверенно выводит в письме название айфона, - рассказывает Вячеслав.В этих просьбах — весь спектр детского мира: от эмоциональных потребностей до материальных желаний, навеянных современным миром.Вячеслав рассказывал, что у него почти полный гараж писем от детей. Большинство желаний, к сожалению, исполнить нереально.- «Пусть папа вернется», «Пусть война прекратится», «Чтобы наши военные скорее победили и вернулись домой» — эти строки, написанные детской рукой, заставляют замереть сердце. В них - надежда и молитва о мире. Многие дети мечтают не о подарках, а о возвращении к обычной жизни, где папа читает сказку на ночь, - рассказывает наш собеседник.В ответ на эти непростые просьбы, от которых наворачиваются слезы, Дед Мороз отвечает, что папа стал настоящим волшебником и всегда находится рядом, только увидеть его не получится.Есть в переписке с Дедом Морозом и своя дипломатия. Современные дети стали практичнее — некоторые теперь пишут не просто «куклу» или «машинку», а указывают точные артикулы с маркетплейсов. Маленькая хитрость, которая, однако, не остается незамеченной.- Эти артикулы я сообщаю родителям, — с улыбкой отмечает Дед Мороз. Волшебство должно оставаться волшебством, но реальность тоже важна.- И дети, и взрослые в меня верят, — говорит Дед Мороз. - В этом — вся суть магии праздника. Дети верят безоговорочно, взрослые — чуть иначе, но все равно верят. В то, что чудо возможно. Что добро сильнее. Что мечты сбываются.А еще дети проверяют волшебство на прочность буквально.- Пытаются дернуть за бороду, я говорю: «Ой, ой, больно», тогда хотят ущипнуть. В этих проверках не недоверие, а, наоборот, желание убедиться: ты настоящий. Ты здесь. Ты существуешь. И если тебе больно, значит, ты живой, а не сон, - отмечает Вячеслав.Детские письма Деду Морозу — это не просто список желаний. По ним можно понять, чего боятся дети, о чем мечтают, что видят вокруг себя.Как сохранить волшебство в мире, где дети знают об артикулах и маркетплейсах? Секрет прост: волшебство не в отрицании реальности, а в умении существовать вместе с ней. Когда Дед Мороз «сообщает артикулы родителям», он не разрушает магию, а создает новую — магию сотрудничества между поколениями, совместного создания праздника.Самое главное в этих письмах даже не то, что просят дети, а сама надежда. Умение мечтать, просить, верить. И пока дети пишут письма Деду Морозу, в мире остается место для чуда.- Новый год – волшебный праздник, заветный, он с детства хранит семейное тепло, и я очень рад, что он есть. Как говорит главный Дед Мороз из Великого Устюга: «Чтобы стать волшебником, достаточно сделать самое маленькое доброе дело». Будьте добрыми, делайте добро, и оно обязательно к вам вернется. С Новым годом! – поздравляет читателей «Номер один» Вячеслав.