Общество 27.12.2025 в 07:00
«Просят, чтобы папа вернулся»
Самый сказочный Дед Мороз Бурятии рассказал, как изменились новогодние пожелания детей
Текст: Лариса Ситник
За несколько дней до боя курантов главный зимний волшебник приоткрыл завесу тайны и рассказал, о чем же чаще всего шепчут ему на ушко дети, усаживаясь на колени. Его рассказ — это не просто список подарков, а настоящий срез современной эпохи, показывающий, насколько разными могут быть желания. О сокровенных детских мечтах «Номер один» рассказал Вячеслав Похлебаев.
От фотографа до директора
Вячеслав стал волшебником случайно. Первая его профессия - киномеханик, вторая – фотограф. ДК «Железнодорожник» был его первым местом работы в начале 90-х.
В те же трудные годы он занялся бизнесом и из-за дефолта в одну секунду потерял все - квартиру, работу, сбережения. Супруга тоже осталась без работы. Молодой паре нечего было подарить своему сыну на Новый год.
Вячеслав с супругой сидели на кухне и понимали, что им не на что купить для сына даже шоколадку к празднику. Тут жена предложила попробовать стать Дедом Морозом и Снегурочкой. Они нашли костюмы и вышли на площадь Советов поздравлять людей. Договорились с фотографом. А потом отправились поздравлять детей по квартирам. И уже к вечеру заработали хорошие деньги.
Сейчас самые тяжелые времена позади. Вячеслав из фотографа «дорос» до директора детского лагеря. Под его крылом оказался лагерь «Уголек» на Щучьем озере.
Разные дети — разные мечты
В детстве Вячеслав сам очень сильно верил в Деда Мороза и писал ему письма. Мама работала проводником, уезжала надолго. Мальчик жил в интернате. У Деда Мороза он всегда просил, чтобы в Новый год все были дома. Эту традицию Вячеслав поддерживает теперь уже в своей семье. Новый год он всегда встречает дома.
И сейчас многие дети просят у Вячеслава, когда он перевоплощается в Деда Мороза, чтобы рядом были родные.
- Дети все разные. Кто-то просит самого простого и самого сложного одновременно — семейного счастья. Кто-то шепчет о папе или маме, которых не хватает каждый день. А кто-то уверенно выводит в письме название айфона, - рассказывает Вячеслав.
В этих просьбах — весь спектр детского мира: от эмоциональных потребностей до материальных желаний, навеянных современным миром.
Вячеслав рассказывал, что у него почти полный гараж писем от детей. Большинство желаний, к сожалению, исполнить нереально.
- «Пусть папа вернется», «Пусть война прекратится», «Чтобы наши военные скорее победили и вернулись домой» — эти строки, написанные детской рукой, заставляют замереть сердце. В них - надежда и молитва о мире. Многие дети мечтают не о подарках, а о возвращении к обычной жизни, где папа читает сказку на ночь, - рассказывает наш собеседник.
В ответ на эти непростые просьбы, от которых наворачиваются слезы, Дед Мороз отвечает, что папа стал настоящим волшебником и всегда находится рядом, только увидеть его не получится.
Есть в переписке с Дедом Морозом и своя дипломатия. Современные дети стали практичнее — некоторые теперь пишут не просто «куклу» или «машинку», а указывают точные артикулы с маркетплейсов. Маленькая хитрость, которая, однако, не остается незамеченной.
- Эти артикулы я сообщаю родителям, — с улыбкой отмечает Дед Мороз. Волшебство должно оставаться волшебством, но реальность тоже важна.
Вера как основа чуда
- И дети, и взрослые в меня верят, — говорит Дед Мороз. - В этом — вся суть магии праздника. Дети верят безоговорочно, взрослые — чуть иначе, но все равно верят. В то, что чудо возможно. Что добро сильнее. Что мечты сбываются.
А еще дети проверяют волшебство на прочность буквально.
- Пытаются дернуть за бороду, я говорю: «Ой, ой, больно», тогда хотят ущипнуть. В этих проверках не недоверие, а, наоборот, желание убедиться: ты настоящий. Ты здесь. Ты существуешь. И если тебе больно, значит, ты живой, а не сон, - отмечает Вячеслав.
Детские письма Деду Морозу — это не просто список желаний. По ним можно понять, чего боятся дети, о чем мечтают, что видят вокруг себя.
Как сохранить волшебство в мире, где дети знают об артикулах и маркетплейсах? Секрет прост: волшебство не в отрицании реальности, а в умении существовать вместе с ней. Когда Дед Мороз «сообщает артикулы родителям», он не разрушает магию, а создает новую — магию сотрудничества между поколениями, совместного создания праздника.
Пусть все сбывается
Самое главное в этих письмах даже не то, что просят дети, а сама надежда. Умение мечтать, просить, верить. И пока дети пишут письма Деду Морозу, в мире остается место для чуда.
- Новый год – волшебный праздник, заветный, он с детства хранит семейное тепло, и я очень рад, что он есть. Как говорит главный Дед Мороз из Великого Устюга: «Чтобы стать волшебником, достаточно сделать самое маленькое доброе дело». Будьте добрыми, делайте добро, и оно обязательно к вам вернется. С Новым годом! – поздравляет читателей «Номер один» Вячеслав.
