Бурятию ждет год планетарных сближений

22 декабря – Урсиды





Небосвод в 2026 году порадует жителей Бурятии несколькими яркими небесными явлениями. Главными из них, как обычно, станут затмения – лунное и солнечное. Но жители республики увидят только одно – полное лунное затмение, которое состоится 3 марта. Но отчаиваться не стоит: на протяжении года можно будет наблюдать звездопады, сближения планет, микролуние и макролуние и многие другие явления.В наступающем году произойдут четыре затмения – кольцеобразное солнечное, полное лунное, полное солнечное и частное лунное. Но мы увидим только одно.Первое в году затмение - кольцеобразное солнечное – произойдет 17 февраля, в день, когда Бурятия будет праздновать Сагаалган.- Особенность этого затмения в том, что Солнце не полностью закроется, а останется колечко - огненный ободок, потому что Луна не закроет Солнце целиком. Но у нас его не будет видно. Хорошая видимость этого явления будет у жителей Южной Америки, Африки и в акватории Атлантического океана, - рассказывает заведующая обсерваторией БГУ Лилия Миронова.Что касается Бурятии, ближайшее кольцеобразное затмение мы увидим 1 июня 2030 года. По словам Лилии Васильевны, для астрономии это как завтра. Оно особенно хорошо будет наблюдаться в упраздненном поселке Давша Баргузинского района, затем в Северобайкальске, Баргузине. Впрочем, полоса затмения пройдет по всей Бурятии.Следующее затмение будет 3 марта - полное лунное, которое пройдет в созвездии Льва. Его мы увидим полностью. Луна целиком окрасится в багряный цвет. Продлится оно 58 минут – с 19:05 до 20:03.Чтобы максимально насладиться красотой кровавой Луны, нужно выбрать чистый горизонт и желательно высоко подняться.- Красная Луна будет в восточной части горизонта. Луна из красной зоны (из тени Земли) начнет выходить в 20:03 и полностью выйдет в 21:17. Далее она будет в полутеневой фазе и окрасится в бронзовый цвет до 22:23. В это время затмение закончится. Особенно хорошо все это можно увидеть в телескоп. А затем Луна «посветлеет» и будет обычное полнолуние.Через пять месяцев, 12 августа, ожидается полное солнечное затмение. Но в Бурятии его мы не увидим.- В Бурятии ближайшее полное солнечное затмение ожидается только 17 июня 2281 года. Через 255 лет. А последнее у нас было 9 марта 1997 года, - вспоминает Лилия Васильевна.12 августа затмение произойдет в созвездии Льва. Его увидят в Испании, Исландии и на Таймыре. Особенность полного солнечного затмения в том, что оно очень короткое и длится всего одну-две минуты. В момент полной фазы солнечного затмения днем будет виден звездопад Персеиды, который обычно можно наблюдать только ночью.Уже через пару недель - 28 августа 2026 года - пройдет частное лунное затмение. Его мы тоже не увидим.- Луна пройдет по северной части тени Земли. Фаза погружения в тень будет большая, но неполная. У нас в момент затмения будет полдень, а Луна появится на горизонте только к 20:00 вечера, когда затмение закончится.Таким образом, из всех затмений на Земле мы увидим лишь одно – полное лунное 3 марта. Следующее полное лунное затмение можно увидеть лишь в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года, - подытоживает «календарь затмений» Лилия Миронова.Большую Луну в новом году можно будет наблюдать в ночь на 24 декабря. Именно тогда случится суперлуние. Это будет самое большое полнолуние года. Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние 356 650 км (для сравнения, среднее расстояние от нас до спутника – 384 - 400 км). Луна этой ночью будет на 15% ярче обычного и почти на 17% больше.3 марта Луна окрасится в кровавый цвет, а в мае она станет «голубой».31 мая на ночном небе можно будет увидеть Голубую Луну – второе полнолуние календарного месяца, которое также станет самым маленьким в году, или микролунием. Поскольку Луна приблизится к апогею (самой удаленной от Земли точке своей орбиты), то будет казаться примерно на 5,5% меньше и на 10,5% тусклее, чем когда она типичная полная. Разница едва заметна невооруженным глазом, но если знаешь, на что смотришь, то становится гораздо интереснее. Несмотря на название, Луна не становится голубой на самом деле: «Голубая» Луна – это всего лишь название для «лишней» полной Луны. Кстати, Голубая Луна не единственное «цветное» название для нашего спутника: она бывает еще Черная, Кровавая, и есть много других наименований, которые звучат не менее интригующе.Что касается Солнца, то в наступающем году мы уже скоро сможем наблюдать так называемое Суперсолнце. Перигелий будет 4 января в созвездии Стрельца, в этот день светило подойдет к нам ближе, расстояние между Землей и Солнцем будет минимальным – 147 093 163 км (среднее расстояние меж нами - 150 000 000 км). Это почти на 3 млн км ближе.- Поэтому зима в Северном полушарии не такая суровая и морозная с вьюгами, а в Южном полушарии в это время - макушка лета, самый зной. А здесь еще и Солнце будет близко, - уточняет Лилия Васильевна.7 июля Земля, наоборот, максимально отдалится от Солнца. Пройдет самую дальнюю точку своей орбиты, находясь примерно на 150 млн км от Солнца.В наступающем году, 28 февраля, планеты выстроятся в ряд, и вы сможете увидеть Венеру, Меркурий, Сатурн, Юпитер, Луну невооруженным глазом после заката, а Нептун и Уран будут доступны для наблюдений в телескоп, что станет частью крупного парада планет. Это редкое астрономическое явление, когда несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца, создавая впечатляющее зрелище на вечернем небе. Примерно через час после заката вы увидите, как они образуют дугу, идущую от западного горизонта к почти полной Луне.6 января будет очень яркий Юпитер. Как только на Западе сядет Солнце, на Востоке сразу же загорится Юпитер и станет «Вифлеемской звездой». Наибольшей яркости в году он достигнет 10 января.21 апреля будет хорошо видно Сатурн и Марс.9 июня Венера и Юпитер – две самые яркие планеты на небе – ненадолго сойдутся в созвездии Близнецов. Ищите их на вечернем небе после заката. Обе планеты будут легко видны невооруженным глазом.«Неуловимый» Меркурий, который обычно наблюдать очень трудно, ведь он виден только в сумерках - либо в утренних, либо в вечерних, будет хорошо виден утром 2 августа и вечером 19 февраля.12 августа нас ждет большой парад планет, полное солнечное затмение, пик Персеид.Перед рассветом в небе увидим парад шести планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун выстроятся в длинную линию от востока до юго-запада. Планеты будут восходить по очереди в течение ночи: Сатурн и Нептун появятся из-за горизонта раньше всех, примерно в полночь. Уран присоединится к ним пару часов спустя, Марс взойдет еще через час. Замыкающими станут Юпитер и Меркурий – они появятся на небе незадолго до рассвета. Яркие планеты – Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн – легко рассмотреть невооруженным глазом. Уран и Нептун лучше всего наблюдать в бинокль или небольшой телескоп.4 октября мы отчетливо увидим кольца Сатурна. «Властелин колец» восстанавливает свой привычный вид. Ведь в 2025 году кольца Сатурна дважды временно «исчезали» (становились невидимыми с Земли) из-за того, что Земля проходила через плоскость колец, которые очень тонкие. Это происходит примерно раз в 15 лет, и в 2025 году такие моменты наступили 23 марта (весной) и 26 ноября (осенью). Весной наблюдать это было сложно из-за близости к Солнцу, но осенью условия складывались лучше, и можно было увидеть Сатурн практически без колец, как тонкую линию или вовсе как сферу.14 сентября мы увидем очень зрелищное покрытие и открытие Венеры Луной.26 сентября особенно хорошо будет виден Нептун, а 25 ноября – Уран.31 декабря к Земле приблизится Церера. Это карликовая планета, но самая крупная в поясе астероидов.Как видим, 2026 год каждый месяц дарит как минимум одно событие, которое можно увидеть, и, что самое приятное, для этого не нужно быть опытным наблюдателем или иметь дорогое оборудование. Ясного неба и приятного наблюдения за звездами!4 января – Квадрантиды (летят с Волопаса) осколки астероида Фаэтон. Яркие метеоры9 февраля - Авригиды22 апреля – Лириды6 мая - Аквариды12 августа – Персеиды7 октября – Дракониды22 октября – Ориониды17 ноября – Леониды13 декабря – ГеминидыФото: предоставлено Л. Мироновой