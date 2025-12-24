В бурятском УФСИНе не будет наплыва «варягов» из Магадана

Максим Свись, который совсем недавно был назначен начальником Управления ФСИН России по Бурятии, не намерен делать в ведомстве кадровую революцию и ставить на руководящие должности выходцев из УФСИН по Магаданской области, где он ранее много лет служил.Новый руководитель, напомним, встал во главе нашего УФСИН 24 ноября 2025 года.В целом, в службе исполнения наказаний Максим Свись работает 28 лет. Сначала служил в Новосибирске, а последние примерно 9 лет – на Колыме, т. е. в Магаданской области. В Магадане дослужился до первого заместителя УФСИН по Магаданской области, а месяц назад пошел на повышение - «взял под крыло» целое региональное управление.«За месяц я, в принципе, ознакомился со всеми учреждениями, проехал. Познакомился со всеми руководителями силового блока республики, с руководством республики, успел повстречаться с мэром… В Республике Бурятия я до этого не был никогда. Улан-Удэ, конечно, больше, чем Магадан, интереснее. Опять же, везде своя харизма. В Магадане своя, в Новосибирске своя, Новосибирск, вообще, мой родной город. Улан-Удэ тоже довольно таки привлекательный. Бросилось в глаза наличие большего числа арт-объектов, некоторые моменты – аж дух захватывает», - сказал Максим Свись на сегодняшней пресс-конференции для СМИ.Оперативную обстановку в республике он назвал стабильной, управляемой. Личный состав трудолюбивый, ответственный. В учреждениях порядок. Кое-какие имеющиеся проблемы новый руководитель намерен целенаправленно решать.Под стражей в учреждениях УФСИН (СИЗО, колонии) находится более 2000 осужденных, плюс есть свыше 5000 человек, которых суд приговорил к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Среди преступлений, которые совершили «подопечные», немало преступлений имущественного характера, преступлений против личности.«Я приехал сюда один. Никакой команды, скажем так, «магаданской» или «сибирской» точно не будет. Здесь хороший, способный, рабочий коллектив. Процент некомплекта здесь очень хороший, в положительном смысле. По стране есть некомплекты в уголовно-исполнительной системе в 50-60 процентов. Здесь в этом плане держимся. За счет того, что правильно поставлены задачи, идет правильная работа с личным составом и т. д.», - подчеркнул Максим Свись.К тому же, служба в УФСИН по Бурятии имеет несколько иные условия работы. Например, на Колыме за 15 лет службы уже получается северная пенсия, которой здесь нет. Да и, повторим, новый «колониальный» начальник очень хорошего мнения об имеющемся в республике коллективе.