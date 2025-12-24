Общество 24.12.2025 в 17:37

В Бурятии прекратили лечить заключенных-туберкулезников

Лечебную колонию ликвидировали
Текст: Петр Санжиев
Фото: «Номер один»
В 2025 году в Бурятии была закрыта лечебная исправительная колония №5 в сельском поселении «Цолгинское». Она действовала там с советских времен. Планы по её ликвидации в свое время вызывали серьезное беспокойство местных властей.

«Всех осужденных перевезли. Их немного было в ЛИУ-5. Но учреждение по логистике находилось, я так понимаю, далековато. Я, честно скажу, там не был. С персоналом там были проблемы. В частности, некомплект личного состава. И ветхость…» - рассказал новый начальник УФСИН России по Бурятии Максим Свись.

Он заверил, что ни один человек из личного состава не потерян. Все сотрудники из ЛИУ получили рабочие места в действующих подразделениях, устроены на вакантные должности. «Никто в минусе не был», - сообщил начальник.

В ближайшем будущем в Бурятии нет планов по закрытию еще какой-либо колонии.

«Есть некоторые планы по поводу того, чтобы некоторую категорию осужденных, которых мы увозим отсюда, оставлять здесь. Планы пока разрабатываются на бумаге, будем выходит с предложением в центральный аппарат по этому поводу», - загадочно анонсировал руководитель исправительной системы республики.
