Жителей Бурятии смутило ограждение на берегу Байкала

Жителей села Горячинск Прибайкальского района Бурятии смутило ограждение, которое появилось в конце улицы Октябрьская, прямо на берегу Байкала.

Зампредседателя КУМХ Сергей Турунтаев пояснил, что 50-метровый забор временный. «Бурятрегионавтодор» установил его при обустройстве парковочной зоны, чтобы машины не съезжали в образовавшуюся при проведении работ канаву.

«Проведено обследование, в ходе которого установлено, что временное ограждение не препятствует доступу на берег Байкала, имеются свободные проходы, осуществляющие доступ к озеру», - заключил чиновник.