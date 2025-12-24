Два улан-удэнца пойдут под суд за незаконный оборот более 4 тыс. пачек сигарет

Двух жителей Улан-Удэ обвиняют в незаконном обороте немаркированной табачной продукции стоимостью свыше полумиллиона. Уголовное дело направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу.

С октября 2022-го по апрель 2025 года обвиняемые на территории Бурятии и Забайкальского края незаконно приобрели, хранили и перевозили в целях сбыта более 4 тыс. пачек сигарет на общую сумму 595 тыс. рублей.

«Наиболее строгая санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», - отметили в прокуратуре республики.