Общество 24.12.2025 в 17:55
Два улан-удэнца пойдут под суд за незаконный оборот более 4 тыс. пачек сигарет
Их стоимость составила почти 600 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
Двух жителей Улан-Удэ обвиняют в незаконном обороте немаркированной табачной продукции стоимостью свыше полумиллиона. Уголовное дело направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу.
С октября 2022-го по апрель 2025 года обвиняемые на территории Бурятии и Забайкальского края незаконно приобрели, хранили и перевозили в целях сбыта более 4 тыс. пачек сигарет на общую сумму 595 тыс. рублей.
«Наиболее строгая санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», - отметили в прокуратуре республики.
Тегипрокуратура