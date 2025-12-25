Общество 25.12.2025 в 09:06

Новый глава бурятского УФСИН усилит борьбу с безработицей среди заключенных

Сейчас колонии республики выглядят тут слабовато
Текст: Петр Санжиев
Новый глава бурятского УФСИН усилит борьбу с безработицей среди заключенных
Фото: «Номер один»
Среди приоритетных задач, которые стоят перед новым начальником бурятского УФСИН, - обеспечить больше осужденных работой. Как известно, заключенные имеют право выразить желание работать, зарабатывая деньги (для себя или для возмещения ущерба потерпевшим от их преступлений). Однако, сегодня УФСИН не может предоставить всем желающим «сидельцам» такую возможность.

Подобных безработных в колониях сейчас насчитывается около 250 человек.

«Мы немножко не догоняем общероссийский показатель по трудовому использованию осужденных», - сказал на пресс-конференции Максим Свись, недавно назначенный начальником УФСИН России по Бурятии.

Но сейчас уже есть некоторые соглашения, планы, проекты. В 2026 году бурятские исправительные колонии постараются выйти на среднероссийский уровень. А ведь в России есть много регионов, где такой проблемы в колониях нет, и все осужденные-добровольцы активно трудятся.

Труд помогает процессу исправления человека, попавшего за решетку. Одна из проблем – желающий осужденный должен трудиться, как говорится, в периметре, под охраной. Его нельзя вывозить куда-то на работу.

В колониях Бурятии есть швейное производство, деревообработка, там варят мусорные баки, делают войлок и т. д. Осужденный получает МРОТ.

«Мы возьмемся за любую работу. У нас достаточно площадей. Тем более, у нас есть преференции – муниципалы могут без торгов заключать договор с УФСИН. Основная задача – обеспечить трудом, но не хватает заказов. Этот момент мы поправим. Все остальное у нас получается хорошо», - сказал Максим Свись.

Работать на выезде могут разве что те заключенные, что «сидят» в колонии-поселении. При наличии сопровождения на выезде. Там все желающие осужденные трудоустроены.
