Улан-удэнцы запечатлели редкое природное явление

В столице Бурятии жители Левого берега смогли увидеть редкое природное явление. Небо после мороза озарили световые столбы. Видео опубликовали в ТГ-канале «Весь Улан-Удэ».

Горожане сначала решили, что это северное сияние.

«В сильный мороз при ясном небе и штиле в воздухе парят крошечные ледяные кристаллики. Они отражают свет фонарей и машин вверх, словно зеркала, и рождают эти волшебные вертикальные лучи», - прокомментировали в паблике.