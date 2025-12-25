Уроженец Бурятии участвует в шоу «Русский шеф» с Ивлевым

Уроженец Бурятии участвует в шоу «Русский шеф» (16+) на телеканале «Пятница». Заявить о себе решил бренд-шеф ресторанов в Санкт-Петербурге, Дубае и Турции 30-летний Александр Карюкин. Он вырос в Закаменске.

«Я хочу проникнуться этими эмоциями, которые люди получат, когда увидят меня на телевидении. Что я из маленького Закаменска получил звание лучшего шефа», - прокомментировал Карюкин.

В этом кулинарном марафоне 100 поваров России сражаются за титул лучшего шеф-повара 2025 года. Ведущий – Константин Ивлев. Победитель получит главный приз – 5 млн рублей.