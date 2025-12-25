Общество 25.12.2025 в 09:53

Уроженец Бурятии участвует в шоу «Русский шеф» с Ивлевым

Александр Карюкин вырос в Закаменске
A- A+
Текст: Карина Перова
Уроженец Бурятии участвует в шоу «Русский шеф» с Ивлевым
скриншот

Уроженец Бурятии участвует в шоу «Русский шеф» (16+) на телеканале «Пятница». Заявить о себе решил бренд-шеф ресторанов в Санкт-Петербурге, Дубае и Турции 30-летний Александр Карюкин. Он вырос в Закаменске.

«Я хочу проникнуться этими эмоциями, которые люди получат, когда увидят меня на телевидении. Что я из маленького Закаменска получил звание лучшего шефа», - прокомментировал Карюкин.

В этом кулинарном марафоне 100 поваров России сражаются за титул лучшего шеф-повара 2025 года. Ведущий – Константин Ивлев. Победитель получит главный приз – 5 млн рублей.

Теги
русский шеф шоу

Все новости

Улан-удэнцы запечатлели редкое природное явление
25.12.2025 в 09:19
Новый глава бурятского УФСИН усилит борьбу с безработицей среди заключенных
25.12.2025 в 09:06
Гороскоп для жителей Бурятии на 25 декабря 2025 года
25.12.2025 в 07:01
Жительницы Бурятии стали экономить на ресницах и ноготочках
25.12.2025 в 06:00
Среди школьников Улан-Удэ провели турнир по миниволей
24.12.2025 в 18:58
Два улан-удэнца пойдут под суд за незаконный оборот более 4 тыс. пачек сигарет
24.12.2025 в 17:55
Волонтеры поблагодарили депутатов горсовета Улан-Удэ за поддержку
24.12.2025 в 17:54
Жителей Бурятии смутило ограждение на берегу Байкала
24.12.2025 в 17:40
В Бурятии прекратили лечить заключенных-туберкулезников
24.12.2025 в 17:37
В Бурятии из-за электрообогревателя вспыхнули дом и гараж
24.12.2025 в 17:27
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Улан-удэнцы запечатлели редкое природное явление
После мороза небо озарили световые столбы
25.12.2025 в 09:19
Новый глава бурятского УФСИН усилит борьбу с безработицей среди заключенных
Сейчас колонии республики выглядят тут слабовато
25.12.2025 в 09:06
Гороскоп для жителей Бурятии на 25 декабря 2025 года
25.12.2025 в 07:01
Жительницы Бурятии стали экономить на ресницах и ноготочках
Бьюти-индустрия республики страдает от кризиса
25.12.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru