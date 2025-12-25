В Бурятии стали выпускать шоколад с легендами и преданиями

Компания «Лесная фабрика», у которой были неприятности из-за дизайна «Аюнки», начала выпускать коллекцию шоколада «Ульгэр». Каждая плитка в наборе посвящена бурятскому эпосу, а на обратной стороне есть куар-код, благодаря которому можно послушать каждый рассказ и окунуться в атмосферу легенд и преданий. Об этом сообщил глава Минпромторга республики Денис Гармаев.

«Отрадно, что предприниматель не только развивает бизнес, но и приобщает к нашей культуре и традициям», - прокомментировал министр.

Также это предприятие на основе дикоросов с берегов Байкала изготавливает целебные чаи, джемы из лесных ягод с кедровыми орешками, мед и варенье из сосновых шишек, ядро кедрового ореха, шоколад с добавлением даров тайги.

В этом году их шоколад и ядро кедрового ореха были в составе подарков для участников специальной военной операции.

«Уверен, что у компании большие перспективы. Часть продукции «Лесной фабрики» вполне может стать биологически активными добавками. Сейчас мы активно думаем над производством БАДов на территории нашей республики и дальнейшем их продвижении. Разрабатывается единый «зонтичный» бренд для всех производителей. Им будут оказаны необходимые меры господдержки. Для нас главное – чтобы производители были наши, местные предприниматели», - заключил Гармаев.