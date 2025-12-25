Рассеянные улан-удэнцы забывают в автобусах паспорта и кошельки

В Улан-Удэ ищут владельцев вещей, которые пассажиры забыли в автобусах в пылу предновогодней суеты. Среди «потеряшек» аттестат, паспорта, студенческие билеты, проездные, сумки, кошельки, шапки, телефон, наушники, очки, кольцо и многое другое.

«Потерять в канун новогодних праздников документы всегда не только неприятно, но и проблематично. Пусть каждая вещь найдет своего владельца», - прокомментировали в МУП «Городские маршруты».

Чтобы вернуть свое, жители могут обратиться по телефону 44-72-10. Специалисты подскажут, где и когда можно все забрать.