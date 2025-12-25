Общество 25.12.2025 в 11:25

Рассеянные улан-удэнцы забывают в автобусах паспорта и кошельки

В МУП «Городские маршруты» ищут владельцев «потеряшек»
A- A+
Текст: Карина Перова
Рассеянные улан-удэнцы забывают в автобусах паспорта и кошельки
Фото: МУП «Городские маршруты»

В Улан-Удэ ищут владельцев вещей, которые пассажиры забыли в автобусах в пылу предновогодней суеты. Среди «потеряшек» аттестат, паспорта, студенческие билеты, проездные, сумки, кошельки, шапки, телефон, наушники, очки, кольцо и многое другое.

«Потерять в канун новогодних праздников документы всегда не только неприятно, но и проблематично. Пусть каждая вещь найдет своего владельца», - прокомментировали в МУП «Городские маршруты».

Чтобы вернуть свое, жители могут обратиться по телефону 44-72-10. Специалисты подскажут, где и когда можно все забрать.

 

Теги
потеряшки автобус

Все новости

Рассеянные улан-удэнцы забывают в автобусах паспорта и кошельки
25.12.2025 в 11:25
В Улан-Удэ автомагнаты поссорились из-за рекламы
25.12.2025 в 11:19
В Бурятии стали выпускать шоколад с легендами и преданиями
25.12.2025 в 10:50
Жительница Бурятии пострадала в ДТП с большегрузом
25.12.2025 в 10:23
Уроженец Бурятии участвует в шоу «Русский шеф» с Ивлевым
25.12.2025 в 09:53
Улан-удэнцы запечатлели редкое природное явление
25.12.2025 в 09:19
Новый глава бурятского УФСИН усилит борьбу с безработицей среди заключенных
25.12.2025 в 09:06
Гороскоп для жителей Бурятии на 25 декабря 2025 года
25.12.2025 в 07:01
Жительницы Бурятии стали экономить на ресницах и ноготочках
25.12.2025 в 06:00
Среди школьников Улан-Удэ провели турнир по миниволей
24.12.2025 в 18:58
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В Бурятии стали выпускать шоколад с легендами и преданиями
На упаковке есть куар-код, благодаря которому можно послушать рассказы
25.12.2025 в 10:50
Уроженец Бурятии участвует в шоу «Русский шеф» с Ивлевым
Александр Карюкин вырос в Закаменске
25.12.2025 в 09:53
Улан-удэнцы запечатлели редкое природное явление
После мороза небо озарили световые столбы
25.12.2025 в 09:19
Новый глава бурятского УФСИН усилит борьбу с безработицей среди заключенных
Сейчас колонии республики выглядят тут слабовато
25.12.2025 в 09:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru