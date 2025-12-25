Общество 25.12.2025 в 12:18

В Бурятии военный-домушник присядет на 5 лет

Пьяный мужчина обчистил дом и угнал машину
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии военный-домушник присядет на 5 лет
Фото: loon.site

В Улан-Удэнском гарнизонном военном суде вынесли приговор мужчине, который ночью 12 июля 2024 года, будучи пьяным, совершил кражу и угон.

Он залез на огороженную территорию домовладения и украл из находящегося там автомобиля документы и деньги. Затем незаконно проник в дом, из которого похитил мобильные телефоны и денежные средства. После зашел в гараж и угнал стоящую там машину – захотел прокатиться.

Суд признал военного виновным во всех этих преступлениях и путем частичного присоединения не отбытой части наказания по приговору Гусиноозерского городского суда от 22 ноября 2022 года назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Теги
приговор гарнизонный военный суд

Все новости

Горсовет Улан-Удэ установил границы необычного ТОСа
25.12.2025 в 12:53
25-летний улан-удэнец «сходил» в театр за 18 тысяч рублей
25.12.2025 в 12:29
Собственные доходы Улан-Удэ оптимистично растут
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии в одном из домов нашли сильно обгоревшее тело
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии военный-домушник присядет на 5 лет
25.12.2025 в 12:18
Улан-Удэнский горсовет подвел черту под бюджетом-2025
25.12.2025 в 12:08
Волшебство пришло в каждый двор
25.12.2025 в 12:06
В Улан-Удэ «погорел» очередной пенсионер-инвестор
25.12.2025 в 11:41
Рассеянные улан-удэнцы забывают в автобусах паспорта и кошельки
25.12.2025 в 11:25
В Улан-Удэ автомагнаты поссорились из-за рекламы
25.12.2025 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Нейросеть открыла доступ к банковской карте улан-удэнки
Пенсионерка неудачно оплатила курс по обучению работе с ИИ
25.12.2025 в 13:05
Горсовет Улан-Удэ установил границы необычного ТОСа
Он появился в социальном учреждении
25.12.2025 в 12:53
25-летний улан-удэнец «сходил» в театр за 18 тысяч рублей
Билеты ему подсуетила девушка с сайта знакомств
25.12.2025 в 12:29
Волшебство пришло в каждый двор
Как встречают Новый год на округе №5 в Улан-Удэ 
25.12.2025 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru