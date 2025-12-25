В Бурятии военный-домушник присядет на 5 лет

В Улан-Удэнском гарнизонном военном суде вынесли приговор мужчине, который ночью 12 июля 2024 года, будучи пьяным, совершил кражу и угон.

Он залез на огороженную территорию домовладения и украл из находящегося там автомобиля документы и деньги. Затем незаконно проник в дом, из которого похитил мобильные телефоны и денежные средства. После зашел в гараж и угнал стоящую там машину – захотел прокатиться.

Суд признал военного виновным во всех этих преступлениях и путем частичного присоединения не отбытой части наказания по приговору Гусиноозерского городского суда от 22 ноября 2022 года назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших.