25-летний улан-удэнец «сходил» в театр за 18 тысяч рублей

25-летний житель Бурятии стал жертвой развода мошенницы с сайта знакомств, которая «подсуетила» ему липовые билеты в театр. В попытке сначала купить билеты, а потом вернуть их, парень остался без 18 тысяч рублей.

Уже в полиции горожанин рассказал, что познакомился с девушкой в мессенджере через популярную платформу для знакомств. В переписке она предложила ему вместе сходить в театр и отправила ссылку для покупки билетов.

- Молодой человек перешёл по ссылке и оплатил билеты, но на следующий день девушка сообщила, что не сможет пойти на мероприятие, и посоветовала оформить возврат денег. При обращении в службу поддержки сайта ему написали, что возврат возможен только через «эквивалентную систему верификации». Для подтверждения личности плательщика необходимо было перевести сумму, эквивалентную подлежащей возврату, - рассказали в полиции республики.

Парень последовал инструкциям и перевёл 4 500 рублей на карту, реквизиты которой ему предоставили, но ему сказали, что форму возврата надо заполнить еще раз, а требуемая сумма выросла до 9 200 рублей. Он вновь сделал перевод, однако процедура так и не завершилась, потому что его попросили пройти ещё одну верификацию с дополнительным денежным переводом. Молодой человек только после этого понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. Сказал, что ранее слышал о подобных схемах обмана, однако не ожидал, что может сам на них попасться.

