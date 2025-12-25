Горсовет Улан-Удэ установил границы необычного ТОСа

В столице Бурятии продолжает развиваться ТОСовское движение. На последней сессии 2025 года Улан-Удэнский горсовет установил границы ТОСа, созданного по инициативе активистов из городского центра социального обслуживания «Доверие» (ул. Мокрова, 20).Инициатива возникла в августе нынешнего года — группа граждан, проживающих в «Доверии», решила организовать местную общественную организацию «Территориальное общественное самоуправление «Доверие». Жители провели учредительную конференцию, на которой приняли Устав организации, выбрали членов Совета, председателя ТОС, секретаря и ревизионную комиссию. Определили и границы территории, в рамках которой ТОС будет действовать.Согласно «Положению о ТОС в городе Улан-Удэ», окончательное решение об утверждении границ принимает горсовет. После вынесение его председателем Чимитом Бальжинимаевым вопроса на голосование, депутаты поддержали предложение.Кроме того, горсовет утвердил границы ТОС «Амарлин». Он создан в микрорайоне Тулунжа. Инициаторами выступили граждане, проживающие на ул. Смоленская, Охотская, Деловая и Правды. Там также прошла учредительная конференция, были приняты установленные документы, сформированы органы управления ТОС.