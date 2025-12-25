Общество 25.12.2025 в 13:05

Нейросеть открыла доступ к банковской карте улан-удэнки

Пенсионерка неудачно оплатила курс по обучению работе с ИИ
Текст: Елена Кокорина
Обучение работе с нейросетями и искусственным интеллектом обернулось для 70-летней жительницы Улан-Удэ открытием доступа к своим сбережениям. Мошенники увели с ее счета более 14 тысяч рублей, потому что выманили у пенсионерки реквизиты банковской карты.

- В интернете она увидела рекламу онлайн-курса по обучению работе с нейросетями и искусственным интеллектом. Заинтересовавшись предложением, женщина перешла на сайт платформы и оставила там свои персональные данные. В ответ ей выслали реквизиты для оплаты курса, - рассказали в полиции республики.

При попытке оплатить пенсионерка ввела данные своей банковской карты и с её счёта был списан символический платёж в размере 1 рубля, который вскоре вернулся обратно. Однако спустя несколько дней пожилая женщина обнаружила два списания в 9 570 рублей и 4 590 рублей и сообразила, что стала жертвой мошенничества.

Фото: loon.site

