Депутат горсовета Улан-Удэ призвал ТОСы становится юрлицами

В столице Бурятии с каждым годом становится все больше ТОСов.«Сегодня в городе образовано 106 ТОСов. Мы всегда рады, когда появляются новые ТОСы», - говорит Дмитрий Турченюк, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского совета депутатов.ТОСы получают постоянную поддержку со стороны властей. Так, по муниципальным грантам они могут получить на свои проекты 2 млн рублей, а по республиканским 60 млн. рублей. Подать заявку и выиграть часть данных сумм — большое подспорье в развитии ТОСом своих начинаний.«В уходящем году 34 наших ТОСа выиграли республиканские гранты. Примерно по 200-300 тыс. рублей каждый ТОС получал. Это не так много, к сожалению. По ТОСам из других муниципалитетов республики цифры значительно выше. И важно, что три ТОСа получили по два миллиона из президентских грантов. Сейчас основная задача в том, чтобы было больше ТОСов с образованием юридического лица», - отмечает Дмитрий Турченюк.Будучи юрлицом, ТОС может претендовать на крупные гранты. Поэтому ТОСам надо оказывать методологическую помощь с составлением бухгалтерской, налоговой отчетностей, помогать при подаче заявки на грант.«Для людей, которые в этом не очень осведомлены, сложно составлять всю эту документацию, отчитываться. Они понимают, что для них это немножко рискованно», - признает депутат горсовета.Стоит большая задача, чтобы среди улан-удэнских ТОСов в будущем году было 30 в форме юридического лица.Решена важная задача по корректировке ТОСами Улан-Удэ своих документов. У тех, что были созданы много лет назад, надо было исправить описательную часть, где неточно отображены графически границы и т. д.«Сейчас все 106 ТОСов корректны, соответствуют всем нормам. К ним не будет претензий минюста», - констатирует Дмитрий Турченюк.Преобразование в юрлица откроет перед улан-удэнскими ТОСами новые возможности, но это и новая ответственность. Хотя, если нацелены идти к очередным вершинам, то возьмите на себя больше ответственности. Это не страшно, ведь активистам всегда подскажут, научат, поддержат в оформлении отчетов и другой документации.