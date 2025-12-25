Общество 25.12.2025 в 14:09

Депутат горсовета Улан-Удэ призвал ТОСы становится юрлицами

Это откроет новые возможности
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»
В столице Бурятии с каждым годом становится все больше ТОСов.

«Сегодня в городе образовано 106 ТОСов. Мы всегда рады, когда появляются новые ТОСы», - говорит Дмитрий Турченюк, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского совета депутатов.

ТОСы получают постоянную поддержку со стороны властей. Так, по муниципальным грантам они могут получить на свои проекты 2 млн рублей, а по республиканским 60 млн. рублей. Подать заявку и выиграть часть данных сумм — большое подспорье в развитии ТОСом своих начинаний.

«В уходящем году 34 наших ТОСа выиграли республиканские гранты. Примерно по 200-300 тыс. рублей каждый ТОС получал. Это не так много, к сожалению. По ТОСам из других муниципалитетов республики цифры значительно выше. И важно, что три ТОСа получили по два миллиона из президентских грантов. Сейчас основная задача в том, чтобы было больше ТОСов с образованием юридического лица», - отмечает Дмитрий Турченюк.

Будучи юрлицом, ТОС может претендовать на крупные гранты. Поэтому ТОСам надо оказывать методологическую помощь с составлением бухгалтерской, налоговой отчетностей, помогать при подаче заявки на грант.

«Для людей, которые в этом не очень осведомлены, сложно составлять всю эту документацию, отчитываться. Они понимают, что для них это немножко рискованно», - признает депутат горсовета.

Стоит большая задача, чтобы среди улан-удэнских ТОСов в будущем году было 30 в форме юридического лица.

Решена важная задача по корректировке ТОСами Улан-Удэ своих документов. У тех, что были созданы много лет назад, надо было исправить описательную часть, где неточно отображены графически границы и т. д.

«Сейчас все 106 ТОСов корректны, соответствуют всем нормам. К ним не будет претензий минюста», - констатирует Дмитрий Турченюк.

Преобразование в юрлица откроет перед улан-удэнскими ТОСами новые возможности, но это и новая ответственность. Хотя, если нацелены идти к очередным вершинам, то возьмите на себя больше ответственности. Это не страшно, ведь активистам всегда подскажут, научат, поддержат в оформлении отчетов и другой документации.
