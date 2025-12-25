Общество 25.12.2025 в 14:22

Верховный суд России затребовал дело по ТГК-14

Многодетный отец дошел до Москвы, чтобы противостоять монополисту
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Верховный суд России затребовал дело по ТГК-14
Житель Улан-Удэ Андрей Дядюк, чья многодетная семья вот уже больше года в одиночку воюет с теплоэнергетическим монополистом Бурятии и Забайкальского края, одержал, судя по всему, маленькую, но важную для всех жителей республики победу. Его жалобу заметили в Москве и дали ей ход. 

Напомним, несколько лет Дядюк исправно оплачивал счета за свой жилой частный дом. По квадратуре. Никаких вопросов к нему не возникало. Но в 2024 году топ-менеджменту ТГК-14 срочно понадобились деньги. Был взят курс на увеличение отапливаемой, на бумаге, площади домов. Началась массовая подача исков в суды со стороны ТГК-14.

ТГК-14 выкатила огромный счет (349 тыс. рублей) и семье Дядюк за новую, якобы отапливаемую площадь (холодный гараж).

Октябрьский районный суд Улан-Удэ в январе 2025 года вынес решение об отказе ТГК-14 во взыскании задолженности с многодетной семьи. Это вполне справедливо, поскольку проблема была, можно сказать, создана искусственно.

Однако Верховный суд Бурятии посчитал, что ТГК-14 не нарушила порядок доначислений, и отменил решение райсуда. Тогда Андрей Дядюк подал кассационную жалобу в Кемерово. Но там подтвердили решение ВС РБ. Сейчас он должен 349 тыс. рублей за дополнительно посчитанные ему метры. Хотя ежемесячные платежи он оплачивает согласно договору. 

В итоге Дядюк не смирился и подал жалобу в Верховный суд России. Также историей заинтересовалась российская юридическая компания «Митра», которая будет бесплатно представлять интересы Дядюка в Верховном суде РФ. Это одна из самых крупных юридических компаний России в категории разрешения споров в электроэнергетике. 

Недавно статус жалобы был изменен. Дело затребовали из Бурятии в Москву, что является очень редким событием. И это позволяет надеяться, что Верховный суд России внимательно отнесется к обычному человеку и к его маленькой проблеме. Которая в масштабе двух регионов не является маленькой и затрагивает тысячи домохозяйств Улан-Удэ и Читы, где теплоэнергетикой пока еще управляет ТГК-14.
Теги
тгк суд

Все новости

Верховный суд России затребовал дело по ТГК-14
25.12.2025 в 14:22
Депутат горсовета Улан-Удэ призвал ТОСы становится юрлицами
25.12.2025 в 14:09
Жителя Улан-Удэ осудили на 2,5 года за смертельное ДТП
25.12.2025 в 13:14
Бурятская цирковая школа покорила конкурс «Мастера арены»
25.12.2025 в 13:06
Нейросеть открыла доступ к банковской карте улан-удэнки
25.12.2025 в 13:05
Горсовет Улан-Удэ установил границы необычного ТОСа
25.12.2025 в 12:53
25-летний улан-удэнец «сходил» в театр за 18 тысяч рублей
25.12.2025 в 12:29
Собственные доходы Улан-Удэ оптимистично растут
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии в одном из домов нашли сильно обгоревшее тело
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии военный-домушник присядет на 5 лет
25.12.2025 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Депутат горсовета Улан-Удэ призвал ТОСы становится юрлицами
Это откроет новые возможности
25.12.2025 в 14:09
Нейросеть открыла доступ к банковской карте улан-удэнки
Пенсионерка неудачно оплатила курс по обучению работе с ИИ
25.12.2025 в 13:05
Горсовет Улан-Удэ установил границы необычного ТОСа
Он появился в социальном учреждении
25.12.2025 в 12:53
25-летний улан-удэнец «сходил» в театр за 18 тысяч рублей
Билеты ему подсуетила девушка с сайта знакомств
25.12.2025 в 12:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru