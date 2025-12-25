Общество 25.12.2025 в 14:22
Верховный суд России затребовал дело по ТГК-14
Многодетный отец дошел до Москвы, чтобы противостоять монополисту
Текст: Дмитрий Родионов
Житель Улан-Удэ Андрей Дядюк, чья многодетная семья вот уже больше года в одиночку воюет с теплоэнергетическим монополистом Бурятии и Забайкальского края, одержал, судя по всему, маленькую, но важную для всех жителей республики победу. Его жалобу заметили в Москве и дали ей ход.
Напомним, несколько лет Дядюк исправно оплачивал счета за свой жилой частный дом. По квадратуре. Никаких вопросов к нему не возникало. Но в 2024 году топ-менеджменту ТГК-14 срочно понадобились деньги. Был взят курс на увеличение отапливаемой, на бумаге, площади домов. Началась массовая подача исков в суды со стороны ТГК-14.
ТГК-14 выкатила огромный счет (349 тыс. рублей) и семье Дядюк за новую, якобы отапливаемую площадь (холодный гараж).
Октябрьский районный суд Улан-Удэ в январе 2025 года вынес решение об отказе ТГК-14 во взыскании задолженности с многодетной семьи. Это вполне справедливо, поскольку проблема была, можно сказать, создана искусственно.
Однако Верховный суд Бурятии посчитал, что ТГК-14 не нарушила порядок доначислений, и отменил решение райсуда. Тогда Андрей Дядюк подал кассационную жалобу в Кемерово. Но там подтвердили решение ВС РБ. Сейчас он должен 349 тыс. рублей за дополнительно посчитанные ему метры. Хотя ежемесячные платежи он оплачивает согласно договору.
В итоге Дядюк не смирился и подал жалобу в Верховный суд России. Также историей заинтересовалась российская юридическая компания «Митра», которая будет бесплатно представлять интересы Дядюка в Верховном суде РФ. Это одна из самых крупных юридических компаний России в категории разрешения споров в электроэнергетике.
Недавно статус жалобы был изменен. Дело затребовали из Бурятии в Москву, что является очень редким событием. И это позволяет надеяться, что Верховный суд России внимательно отнесется к обычному человеку и к его маленькой проблеме. Которая в масштабе двух регионов не является маленькой и затрагивает тысячи домохозяйств Улан-Удэ и Читы, где теплоэнергетикой пока еще управляет ТГК-14.
