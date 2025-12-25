Житель Бурятии обчистил лесников

Житель Кижингинского района Бурятии спер навесной клин трактора, который оставили в лесу после тушения пожаров в конце лета. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

Собственник (юрлицо) планировал забрать навесное оборудование по реке после становления льда, но обнаружил его пропажу. Полицейские установили и задержали злоумышленника – 39-летнего мужчину.

В конце ноября сельчанин отправился в лес для сбора дров и обнаружил там чужую технику. Он попросил своего знакомого вывезти находку на тракторе. При этом последний не знал о преступных намерениях приятеля. Клин кижингинец привез по месту жительства и планировал использовать для личных нужд. По факту кражи завели уголовное дело, похищенное изъято.

«Злоумышленник не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений. Отметим, что в летний период подозреваемый сам принимал активное участие в тушении лесных пожаров в той местности Кижингинского лесничества», - подчеркнули в МВД по Бурятии.