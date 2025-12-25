В Бурятии до сих пор не устранили недочеты в желтуринской школе

В селе Желтура Джидинского района Бурятии снова посетовали на последствия халтурного капремонта местной школы. Больше двух лет назад «Номер один» сообщал, что подрядчик выполнил работы из плохих материалов, из-за чего в стенах появились трещины, температурный режим в учебных классах не соответствует установленным нормам, из-за неисправности водостока кабинеты затапливаются.

Руководство общеобразовательного учреждения неоднократно жаловалось в различные инстанции, однако обращения результатов не принесли. Нарушения до сих пор не устранили.

Ранее в СУ СКР по РБ заводили уголовное дело на экс-директора школы за халатность. Он оплатил подрядчику невыполненные работы. Но потом его закрыли в связи с истечением срока давности. А теперь, как стало известно «Номер один», дело возбудили на компанию-подрядчика по факту мошенничества.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю бурятского Следкома Евгению Лагацкому доложить о ходе и результатах расследования.