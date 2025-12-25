В Бурятии ветеринара и педагога обеспечили благоустроенными домами

В Мухоршибирском районе Бурятии сегодня молодым специалистам вручили ключи от двух благоустроенных домов. Их возвели по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» для поддержки работников, прибывших трудиться в глубинку.

Жилища площадью не менее 72 квадратных метров получили работник ветеринарной станции Мухоршибири Светлана Варфоломеева и учитель русского языка и литературы Тугнуйской школы Виктория Ергалова.

«Открытие этих домов – это не просто вручение ключей, это инвестиция в будущее сельских территорий, в привлечение и закрепление молодых, талантливых специалистов. Мы уверены, что новые дома станут уютным очагом для их семей и местом, где будут рождаться новые идеи и проекты на благо района и республики», - прокомментировали в райадминистрации.