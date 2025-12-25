Общество 25.12.2025 в 17:34

В Бурятии ветеринара и педагога обеспечили благоустроенными домами

Они будут трудиться на благо Мухоршибирского района
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии ветеринара и педагога обеспечили благоустроенными домами
Фото: администрация Мухоршибирского района

В Мухоршибирском районе Бурятии сегодня молодым специалистам вручили ключи от двух благоустроенных домов. Их возвели по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» для поддержки работников, прибывших трудиться в глубинку.

Жилища площадью не менее 72 квадратных метров получили работник ветеринарной станции Мухоршибири Светлана Варфоломеева и учитель русского языка и литературы Тугнуйской школы Виктория Ергалова.

«Открытие этих домов – это не просто вручение ключей, это инвестиция в будущее сельских территорий, в привлечение и закрепление молодых, талантливых специалистов. Мы уверены, что новые дома станут уютным очагом для их семей и местом, где будут рождаться новые идеи и проекты на благо района и республики», - прокомментировали в райадминистрации.

Теги
жилье специалисты село

Все новости

В Бурятии ветеринара и педагога обеспечили благоустроенными домами
25.12.2025 в 17:34
В Бурятии жестокий убийца месячной девочки оказался дебилом
25.12.2025 в 16:55
В Бурятии до сих пор не устранили недочеты в желтуринской школе
25.12.2025 в 16:44
Энергетики «Россети Сибирь» выявили более 17200 нелегальных линий связи на энергообъектах в Бурятии
25.12.2025 в 16:04
Команды на Кубке Улан-Удэ по футзалу сформированы
25.12.2025 в 15:55
Житель Бурятии обчистил лесников
25.12.2025 в 15:18
Верховный суд России затребовал дело по ТГК-14
25.12.2025 в 14:22
Депутат горсовета Улан-Удэ призвал ТОСы становится юрлицами
25.12.2025 в 14:09
Жителя Улан-Удэ осудили на 2,5 года за смертельное ДТП
25.12.2025 в 13:14
Бурятская цирковая школа покорила конкурс «Мастера арены»
25.12.2025 в 13:06
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В Бурятии до сих пор не устранили недочеты в желтуринской школе
Халтурный капремонт за 15 млн «аукается» до сих пор
25.12.2025 в 16:44
Житель Бурятии обчистил лесников
Он спер клин трактора, оставленный после тушения пожаров
25.12.2025 в 15:18
Верховный суд России затребовал дело по ТГК-14
Многодетный отец дошел до Москвы, чтобы противостоять монополисту
25.12.2025 в 14:22
Депутат горсовета Улан-Удэ призвал ТОСы становится юрлицами
Это откроет новые возможности
25.12.2025 в 14:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru