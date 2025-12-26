Сладкий новогодний подарок

Вопрос: «На что обратить внимание при выборе сладкого новогоднего подарка?»

Баяр Раднаевич Ц.

Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

- Покупать подарок стоит в местах санкционированной торговли. Если вам захотелось воспользоваться услугами маркетплейса, внимательно изучите состав продукта и проверьте сроки годности при получении заказа. Важно, чтобы была гарантия и соблюдались условия хранения.

При выборе подарка руководствуйтесь основными правилами:

1. Внимательно осматривайте упаковку. Она должна быть целой, без повреждений

2. На этикетке ищите сведения о количестве сладостей, условиях хранения, а также дату изготовления и срок годности.

3. Изучите состав сладостей, указанный на упаковке. Недопустимо, чтобы в них были усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы, идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, аллергены: ядра абрикосовой косточки, арахис, кофе, острые специи, алкоголь.

4. Если в составе подарка есть игрушка, проверьте, чтобы она была в индивидуальной упаковке, не соприкасалась со съедобными частями набора.

Можно сформировать сладкий подарок самостоятельно. Для этого подойдут шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила. Идеальным вариантом будут мармелад и зефир, так как в них содержится меньшее количество сахара и есть пектин, полезный для пищеварения.

Не стоит включать в набор карамель. Также помните, что детям до трех лет не рекомендованы шоколадные конфеты.