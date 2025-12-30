Алименты и доходы

Вопрос: «С каких доходов взыскиваются алименты на детей?»

Любовь Юрьевна Т.

Алименты - денежные средства на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Родители вправе заключать соглашения о содержании своих несовершеннолетних детей и совершеннолетних нетрудоспособных детей. При отсутствии соглашения между родителями об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и непредоставлении детям содержания алименты взыскиваются в судебном порядке.

Перечень доходов, с которых взыскиваются алименты на детей, указан в постановлении Правительства от 02.11.2021 №1908:

- зарплата по основному месту работы и совместительству;

- надбавки, доплаты, компенсации и премии;

- сохраняемый средний заработок;

- пенсии с доплатами и надбавками, кроме пенсий по потере кормильца;

- стипендии;

- больничные;

- пособие по безработице;

- выплаты при увольнении;

- доходы от самозанятости;

- доходы от деятельности ИП за вычетом подтвержденных расходов;

- доходы от аренды имущества;

- проценты по вкладам;

- дивиденды и купоны по операциям с ценными бумагами;

- возмещение вреда здоровью;

- НДФЛ, возвращенный с помощью вычетов;

- компенсации пострадавшим от радиации и техногенных катастроф;

- выплаты по гражданско-правовым и авторским договорам;

- денежное довольствие с учетом окладов и доплат.

Алименты удерживаются с дохода за вычетом налогов.