Алименты и доходы
Вопрос: «С каких доходов взыскиваются алименты на детей?»
Любовь Юрьевна Т.
Алименты - денежные средства на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Родители вправе заключать соглашения о содержании своих несовершеннолетних детей и совершеннолетних нетрудоспособных детей. При отсутствии соглашения между родителями об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и непредоставлении детям содержания алименты взыскиваются в судебном порядке.
Перечень доходов, с которых взыскиваются алименты на детей, указан в постановлении Правительства от 02.11.2021 №1908:
- зарплата по основному месту работы и совместительству;
- надбавки, доплаты, компенсации и премии;
- сохраняемый средний заработок;
- пенсии с доплатами и надбавками, кроме пенсий по потере кормильца;
- стипендии;
- больничные;
- пособие по безработице;
- выплаты при увольнении;
- доходы от самозанятости;
- доходы от деятельности ИП за вычетом подтвержденных расходов;
- доходы от аренды имущества;
- проценты по вкладам;
- дивиденды и купоны по операциям с ценными бумагами;
- возмещение вреда здоровью;
- НДФЛ, возвращенный с помощью вычетов;
- компенсации пострадавшим от радиации и техногенных катастроф;
- выплаты по гражданско-правовым и авторским договорам;
- денежное довольствие с учетом окладов и доплат.
Алименты удерживаются с дохода за вычетом налогов.