Новогодняя елка в подъезде

Вопрос: «Можно ли поставить новогоднюю елку в подъезде?»

Михаил Алексеевич Ф.

Подъезд является общим имуществом всех собственников, напоминает статью 36 ЖК РФ. Установка там любого декора, включая новогодний, требует согласования всех жильцов.

Установленная во дворе или подъезде елка должна отвечать всем требованиям безопасности.

Основные правила установки новогодней елки в подъезде:

- запрещено размещать дерево около выходов и в проходах;

- елка должна стоять на устойчивом основании, а ее ветка - не касаться стены и потолка;

- помещение должно быть оборудовано огнетушителями;

- запрещено использовать легковоспламеняющиеся материалы - вату, бумажные игрушки, а также использование открытого огня (свечи, бенгальские огни).

Также желательно не украшать елку и подъезд электрическими гирляндами.

За несоблюдение требований пожарной безопасности могут выписать штраф от 5 до 15 000 руб. (ст. 20.4 КоАП РФ). В случае повреждения общего имущества, например, из-за неисправной гирлянды, может применяться ст. 7.21 КоАП РФ с санкцией от 1 до 1,5 000 руб.