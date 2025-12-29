Общество 29.12.2025 в 09:00

Новогодняя елка в подъезде

Можно ли ставить?
A- A+
Текст: Номер один
Новогодняя елка в подъезде
Номер один

Вопрос: «Можно ли поставить новогоднюю елку в подъезде?» 

Михаил Алексеевич Ф.

Подъезд является общим имуществом всех собственников, напоминает статью 36 ЖК РФ. Установка там любого декора, включая новогодний, требует согласования всех жильцов.

Установленная во дворе или подъезде елка должна отвечать всем требованиям безопасности.

Основные правила установки новогодней елки в подъезде:

- запрещено размещать дерево около выходов и в проходах;

- елка должна стоять на устойчивом основании, а ее ветка - не касаться стены и потолка;

- помещение должно быть оборудовано огнетушителями;

- запрещено использовать легковоспламеняющиеся материалы - вату, бумажные игрушки, а также использование открытого огня (свечи, бенгальские огни).

Также желательно не украшать елку и подъезд электрическими гирляндами.

За несоблюдение требований пожарной безопасности могут выписать штраф от 5 до 15 000 руб. (ст. 20.4 КоАП РФ). В случае повреждения общего имущества, например, из-за неисправной гирлянды, может применяться ст. 7.21 КоАП РФ с санкцией от 1 до 1,5 000 руб.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии студент вынес из дома семейные драгоценности на 1,6 млн
29.12.2025 в 10:08
В Бурятии «японца» покорежило после столкновения с фурой
29.12.2025 в 09:49
На Терешковой в Улан-Удэ загорелось авто
29.12.2025 в 09:31
Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров электричек ВСЖД
29.12.2025 в 09:26
В Бурятии 50-летний мужчина пострадал из-за печи
29.12.2025 в 09:21
В Улан-Удэ объявили торги на проектирование трех путепроводов
29.12.2025 в 09:19
На севере Бурятии пять дней боролись с наледью на трассе
29.12.2025 в 09:06
Новогодняя елка в подъезде
29.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на понедельник 29 декабря 2025 года
29.12.2025 в 07:01
Тараканы, поддельные медкнижки и кишечная палочка
29.12.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В Бурятии студент вынес из дома семейные драгоценности на 1,6 млн
Специально для этого он прилетел из другого региона
29.12.2025 в 10:08
Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров электричек ВСЖД
Организация праздничных мероприятий в предновогодний период стала доброй традицией магистрали
29.12.2025 в 09:26
В Улан-Удэ объявили торги на проектирование трех путепроводов
Также разработают проект по реконструкции путепровода на проспекте Автомобилистов
29.12.2025 в 09:19
На севере Бурятии пять дней боролись с наледью на трассе
Сейчас движение восстановлено
29.12.2025 в 09:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru