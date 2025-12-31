Количество сим-карт на одного человека

Вопрос: «Сколько сим-карт может быть зарегистрировано на одного человека?»

Игнат Р.

С 1 ноября 2025 года вступило новое правило, по которому на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Это касается личных и корпоративных в совокупности.

Если после 1 ноября сим-карт будет больше 20, то операторы прекратят обслуживание по всем номерам абонента.

Проверить количество сим-карт можно:

1. На Госуслугах: онлайн через сервис «Сим-карты».

2. У мобильного оператора: в службе поддержки, личном кабинете или офисе

Напомним, что вы можете установить запрет на заключение договоров с операторами связи. После никто не сможет заключить договор на мобильную связь от вашего имени - ни вы, ни мошенники. После установки запрета вы сможете купить новую сим-карту, но её не получится активировать, заключив договор на своё имя. Ранее оформленные договоры продолжат действовать, номера телефонов останутся без изменений.