26.12.2025 в 09:31

В Улан-Удэ подрядчику перечислили лишних 9 млн рублей

Деньги госзаказчик догонял через суд
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Судебные приставы Бурятии взыскали 9,3 млн рублей со строительной компании, выполнявшей госконтракт по реконструкции на реках Селенга и Уда, в районе очистных сооружений в Улан-Удэ.

Эти деньги – излишне уплаченные средства. Данный факт вскрылся после оплаты госзаказчиком полной суммы контракта и подписания актов о приемке выполненных работ. Спор пытались урегулировать в досудебном порядке, но подрядчик так ничего и не вернул.

Суд постановил взыскать с ответчика в пользу заказчика эту сумму в качестве неосновательного обогащения.

«После возбуждения исполнительного производства в службе судебных приставов Республики Бурятия у компании арестовали бетоносмеситель, земельные участки и нежилые здания. Итог работы судебных приставов – взыскание всей суммы задолженности», - отметили в УФССП по Бурятии.

приставы суд

