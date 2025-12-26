В Улан-Удэ подрядчику перечислили лишних 9 млн рублей

Судебные приставы Бурятии взыскали 9,3 млн рублей со строительной компании, выполнявшей госконтракт по реконструкции на реках Селенга и Уда, в районе очистных сооружений в Улан-Удэ.

Эти деньги – излишне уплаченные средства. Данный факт вскрылся после оплаты госзаказчиком полной суммы контракта и подписания актов о приемке выполненных работ. Спор пытались урегулировать в досудебном порядке, но подрядчик так ничего и не вернул.

Суд постановил взыскать с ответчика в пользу заказчика эту сумму в качестве неосновательного обогащения.

«После возбуждения исполнительного производства в службе судебных приставов Республики Бурятия у компании арестовали бетоносмеситель, земельные участки и нежилые здания. Итог работы судебных приставов – взыскание всей суммы задолженности», - отметили в УФССП по Бурятии.