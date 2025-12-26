Общество 26.12.2025 в 10:16

Помощница по дому пенсионерки из Улан-Удэ оказалась мошенницей

Она выудила у старушки свыше 300 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
Помощница по дому пенсионерки из Улан-Удэ оказалась мошенницей

Пользуясь добротой и доверием 82-летней женщины, жительница Улан-Удэ выудила у нее более 300 тысяч рублей. Сердобольная старушка давала ей в долг, рассчитывая на отдачу заемных денег, но молодая женщина, забыв про совесть, забыла и про финансовые обязательства. Пенсионерке ничего не осталось, как обратиться за помощью в полицию.

- Пожилая женщина рассказала, что ранее передала крупную сумму денег знакомой, рассчитывая на возврат, однако обещания выполнены не были. Общий ущерб составил 320 тысяч рублей. В ходе проверки было установлено, что злоумышленница вошла в доверие к пенсионерке. Она часто приходила к ней домой, помогала по хозяйству и вскоре стала просить деньги в долг, ссылаясь на личные трудности. Деньги ей передавались наличными и переводом, без расписок, - сообщили в полиции республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали безработную и ранее не судимую 39-летнюю жительницу Улан-Удэ. Полученные деньги она так и не вернула, ущерб не возмещён, но уголовное дело заведено по статье «Мошенничество».

Фото: Номер один

 

